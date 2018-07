Holandês vence etapa da Volta da França pelo 2º dia seguido; belga é líder geral

Depois de chegar na frente na sexta-feira, o holandês Dylan Groenewegen surpreendeu novamente e venceu a oitava etapa da Volta da França neste sábado. Ele arrancou no final, deixando os concorrentes para trás e ganhou um estágio da mais tradicional prova do ciclismo mundial pelo segundo dia seguido. O alemão Andre Greipel e o colombiano Fernando Gaviria completaram o pódio, mas acabaram desclassificados em razão de uma manobra irregular.

Nos últimos quilômetros da etapa, Greipel fechou o caminho de Gaviria, que respondeu encostando a cabeça no corpo do alemão para tentar levar vantagem na ultrapassagem, o que gerou a irregularidade e a consequente desclassificação.

A punição aos dois beneficiou o sérvio Peter Sagan, tricampeão do mundo, que havia terminado em quarto e herdou o segundo lugar, e o alemão alemão John Degenkolb. Este último pulou da quinta para terceira posição, fechando o pódio.

O belga Greg Van Avermaet terminou na 28ª posição e manteve pelo quinto dia consecutivo a camiseta amarela, dada ao ciclista que possui menor tempo no somatório de todas as provas. Com a classificação, o belga aumentou de seis para sete segundos a vantagem em relação ao britânico Geraint Thomas, que é o segundo colocado no geral e terminou esta etapa em 17º lugar. O norte-americano Van Garderen é o terceiro colocado, e foi apenas o 52º melhor ciclista nesta etapa.

Assim como aconteceu na sexta-feira, Groenewegen conquistou a primeira posição nos minutos finais da prova. O ciclista de 25 anos estava atrás de Greipel, Gaviria e do Sagan, mas arrancou nas voltas derradeiras para terminar na frente pelo segundo dia seguido, e fechar esta etapa com o tempo de 4h23min36s.

O holandês obteve a terceira vitória em uma etapa da Volta da França. Além das duas neste ano, ganhou outra em 2017 na disputa que terminou na Champs-Elysées, em Paris. Ele se junta a Sagan e Gaviria com duas vitórias cada até aqui.

A camiseta verde, dada ao piloto que somou mais pontos na classificação geral, permanece com Sagan. Ele tem agora 277 pontos, à frente de Gaviria, segundo colocado com 214 pontos. Com a vitória, Groenewegen subiu para o terceiro lugar, com 132. A disputa também foi marcada pela queda do vencedor da sexta etapa, o irlandês Daniel Martin, que perdeu pouco mais de um minuto com o incidente.

A nona das 21 etapas acontecerá neste domingo, no trajeto entre as cidades de Arras e Roubaix, com um total de 156,5 quilômetros, e promete ser uma das mais difíceis já que os ciclistas terão de percorrer um percurso com cerca de 22 quilômetros em chão de paralelepípedo.