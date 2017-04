Hoffenheim marca nos acréscimos e arranca empate com o Colonia fora de casa

O Hoffenheim perdeu uma boa chance de se consolidar na terceira colocação do Campeonato Alemão, nesta sexta-feira, na abertura da 30ª rodada. Fora de casa, o time empatou com o Colonia por 1 a 1 e, por pouco, não saiu de campo derrotado. O empate veio somente aos 47 minutos do segundo tempo.

Kerem Demirbay mandou para as redes, em finalização rasteira, ao aproveitar sobra dentro da área, nos acréscimos. O gol trouxe alívio para a pequena torcida do Hoffenheim presente no RheinEnergieStadion.

O gol do Colonia também saiu no segundo tempo. Aos 13 minutos, um rápido contra-ataque resultou em um cruzamento da direita para Leonardo Bittencourt, sem qualquer marcação, apenas escorar rasteiro para o gol. Curiosamente, o alemão também tem nacionalidade brasileira, por ser filho de um ex-jogador do Fluminense.

Com o resultado, o Hoffenheim sustentou a terceira colocação, com 55 pontos, apenas dois a mais que o Borussia Dortmund, que aparece em quarto lugar e, nesta rodada, vai visitar o Borussia Mönchengladbach no sábado.

A primeira posição pertence ao Bayern de Munique, com 69. E o RB Leipzig figura na vice-liderança, com 61. Somente os três primeiros colocados da tabela entram direto na fase de grupos da Liga dos Campeões - o quarto colocado entra na fase preliminar.

