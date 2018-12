Histórias de superação e qualidade de vida marcam Aulão do Movimenta Campo Grande

Crianças, adultos, idosos, homens e mulheres se misturaram nesta quinta-feira (13) com as atividades do Aulão Movimenta Campo Grande, realizado pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp). A atividade marcou o encerramento das oficinas de esporte e lazer e levou mais de 600 pessoas para a Praça Belmar Fidalgo.

Visitando cada atividade, o Prefeito Marquinhos Trad lembrou da preocupação em manter os equipamentos de esporte e lazer sempre em boas condições de uso. “Estamos trabalhando para melhorar cada vez mais os espaços, garantindo a vocês mais infraestrutura, qualidade e segurança para desenvolver suas atividades físicas”, afirmou

De forma simultânea, as oficinas garantiram que as pessoas pudessem conhecer diversas modalidades, como o jovem Felipe Fedrizz Meneghini, 15 anos, que jogou futebol até ver o tênis. “Futebol eu já conheço e hoje, pela primeira vez, joguei tênis”, disse o rapaz, que acompanhava a mãe que estava na Zumba.

Pulando e dançando, Marinete Fridrizz, 42 anos, é participante assídua das oficinas da Praça do Peixe e da Lagoa Itatiaia e conta o que melhorou com as atividades. “Eu sempre pratiquei caminhada e corrida, mas sozinha é diferente. Quando comecei as atividades, tinha sempre dor nas costas, muita tensão, e hoje me vejo como outra pessoa, com melhor coordenação motora, respiração e qualidade de vida”, afirmou.

Quem também relatou mudança da qualidade de vida foi o aposentado Mario de Freitas Silva, 67 anos. Praticando aulas de funcional, ele se sente mais preparado para os próximos anos. “Faço funcional na Praça Elias Gadia e sempre que saio das oficinas sinto orgulho de mim mesmo, que estou procurando melhorar a cada dia. Já não sinto dores na coluna, nem nas pernas e não preciso mais tomar remédios para a pressão”, disse.

Balanço

Segundo o diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra, 2018 fecha com sucesso e a equipe já inicia o planejamento para 2019. “Estamos finalizando o segundo ano da gestão e em 2018, nós aumentamos e muito, não só na quantidade de ações, mas na qualidade. Temos hoje 6 programas, mais de 20 projetos, ações nas sete regiões da Cidade e nos 2 distritos. São mais de 16 mil pessoas inscritas em nossas atividades. É uma sensação de dever cumprido, mas ainda sabendo que tem muita coisa para fazer. Agora é planejar 2019”.