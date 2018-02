Higuaín faz três, Juventus massacra Sassuolo por 7 a 0 e pressiona o Napoli

A Juventus deu sequência à sua rotina de vitórias na Itália com uma atuação impiedosa neste domingo. Em casa, o time de Turim recebeu o Sassuolo e triunfou pela décima vez consecutiva na temporada. Higuaín marcou três vezes, Khedira fez dois e os anfitriões atropelaram por 7 a 0.

O resultado coloca pressão no Napoli, que entra em campo mais tarde para encarar o lanterna Benevento, fora de casa. Isso porque a Juventus assumiu a liderança provisória, com 59 pontos, contra 57 do time napolitano. O Sassuolo, por sua vez, é apenas o 15.º, com 22 pontos, e luta contra o rebaixamento.

A Juventus mostrou que o dia seria longo para o Sassuolo logo no início. Aos oito minutos, após bate-rebate na área, Alex Sandro ficou com a sobra e bateu na saída do goleiro. Khedira ampliaria aos 23, novamente com participação do brasileiro. Pjanic cobrou escanteio pela direita, Alex Sandro desviou na primeira trave e o alemão apareceu de surpresa na segunda para marcar.

Em dia de artilheiro, Khedira seria o responsável por marcar o terceiro três minutos depois, em contra-ataque. Ele arrancou sozinho após ótimo passe Pjanic e deslocou o goleiro. Aos 37, a dupla inverteu as funções. Khedira recebeu na área e ajeitou para Pjanic, que chegou batendo de primeira, de fora da área, para fazer o quarto.

Faltava o artilheiro Higuaín fazer o seu, e ele não deixou por menos. O argentino tomou conta do segundo tempo e marcou três vezes. Aos 17 minutos, o atacante recebeu na entrada da área, girou sobre a marcação e bateu firme, cruzado.

Aos 28, Higuaín recebeu de Marchisio e marcou mais uma vez, depois de driblar o goleiro. E o argentino ainda selaria o placar aos 37. Ele foi acionado pela direita e deu lindo toque por cobertura.

Na próxima sexta-feira, a Juventus volta a campo para enfrentar a Fiorentina, fora de casa, pelo Italiano. Já o Sassuolo só atua no domingo, quando recebe o Cagliari.

MILAN TROPEÇA - Em meio aos altos e baixos que vive nesta temporada, o Milan voltou a decepcionar seu torcedor neste domingo. A equipe visitou a Udinese, saiu na frente com um golaço de Suso, em pancada de fora da área, mas levou o empate em gol contra do goleiro Donnarumma e teve que se contentar com o 1 a 1.

O resultado levou o Milan a 35 pontos, na oitava colocação, se distanciando da briga pelas competições europeias. No sábado que vem, a equipe volta a campo para visitar o SPAL. Já a Udinese está logo atrás, em nono, com 33 pontos, e visita o Torino no domingo.

OUTROS RESULTADOS - À frente do Milan, em sétimo, está a Atalanta, que derrotou o Chievo por 1 a 0, em casa, e chegou a 36 pontos. A Fiorentina visitou o Bologna, venceu por 2 a 1 e segue no meio da tabela. Já o Cagliari recebeu o SPAL, fez 2 a 0 e se distanciou da luta contra o rebaixamento.