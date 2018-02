Hertha Berlin segura ataque do Bayern e arranca empate por 0 a 0 fora de casa

O Hertha Berlin conseguiu uma façanha que tem se mostrado quase impossível nesta temporada: segurar o ataque do Bayern de Munique. Fora de casa, a equipe da capital se defendeu bem e arrancou um empate por 0 a 0 diante dos bávaros, pela 24.ª rodada do Campeonato Alemão.

Esta foi apenas a terceira vez na temporada, e a segunda no Campeonato Alemão, que o Bayern não marcou gols. Foi também a primeira vez em 2017/2018 que o time bávaro passou em branco em casa. De quebra, o Hertha interrompeu uma sequência de 14 vitórias seguidas do Bayern em jogos oficiais, sendo 10 na competição.

Mas isso pouco mudou a situação das equipes na tabela. O Bayern segue nadando de braçadas na liderança do Campeonato Alemão, com 60 pontos, 20 a mais que o Borussia Dortmund, que atua na segunda-feira. Na próxima rodada, no domingo da semana que vem, o time bávaro volta a campo para pegar o Freiburg, fora de casa.

Para o Hertha, a esperança é que o empate sirva para embalar o time, que vive péssima fase e venceu apenas uma das últimas oito partidas. Atualmente, aparece na 11.ª colocação na tabela, com 31 pontos, e tem como próximo compromisso o duelo diante do Schalke 04, sábado que vem, em Gelsenkirchen.

O Bayern sofreu demais com a forte marcação do Hertha neste sábado e teve em Robben seu principal nome ofensivo. No primeiro tempo, o holandês deixou Ribéry em ótimas condições para marcar, mas o francês perdeu chance incrível. Já no segundo, ele quase marcou em cobrança de falta, mas parou no goleiro Jarstein.

Nas outras partidas já encerradas do dia pelo Alemão, destaque para o terceiro colocado Eintracht Frankfurt, que foi derrotado pelo Stuttgart por 1 a 0, fora de casa. O resultado manteve a equipe com 39 pontos, enquanto o Stuttgart foi a 30, na 12.ª colocação.

Quem também venceu por 1 a 0 foi o Borussia Mönchengladbach, que visitou o Hannover e levou a melhor, subindo para 34 pontos, em sétimo. Já o Hoffenheim recebeu o Freiburg e não passou de um empate por 1 a 1, chegando a 32 pontos, na oitava colocação.