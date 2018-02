Hernane é oficializado como reforço do Grêmio até o fim do ano

Além do Bahia, Hernane defendeu ao longo de sua carreira clubes como São Paulo, Paraná, Flamengo e Al-Nassr, da Arábia Saudita - Foto: Superesportes

Demorou, mas o Grêmio finalmente oficializou nesta quinta-feira a contratação do atacante Hernane. Um dia depois da conquista da Recopa Sul-Americana, o clube gaúcho confirmou o acerto com o jogador que chega para resolver o problema no comando do setor ofensivo do time tricolor.

Hernane tem 31 anos e defendeu o Bahia nas últimas duas temporadas. Ele assinou contrato até o fim do ano e, a princípio, chega para a vaga que era de Lucas Barrios em 2017 e que vinha sendo ocupada pelo meia Cícero, improvisado, neste início de 2018.

Mesmo sem o anúncio oficial, Hernane já treinava com o elenco gremista desde a quinta-feira passada. O atacante teve a rescisão do contrato com o Bahia publicada na última terça e, então, ficou livre para acertar os últimos detalhes com o clube gaúcho e ser anunciado.

Além do Bahia, Hernane defendeu ao longo de sua carreira clubes como São Paulo, Paraná, Flamengo e Al-Nassr, da Arábia Saudita. Seu grande momento foi com a camisa rubro-negra, entre 2012 e 2014, período no qual conquistou um Campeonato Carioca e uma Copa do Brasil.

Apesar da contratação de Hernane, o Grêmio segue no mercado em busca de outro centroavante para a temporada. O clube ainda tenta um acordo para tirar o atacante André do Sport.