Hernane é inscrito pelo Grêmio no Gaúcho e pode estrear contra o Novo Hamburgo

Oficializado como novo reforço do Grêmio nesta semana, o centroavante Hernane pode ser a novidade do Grêmio contra o Novo Hamburgo neste sábado, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, pela nona rodada do Campeonato Gaúcho. Depois de ter o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na última quinta-feira, ele foi inscrito na lista de atletas no Estadual e pode fazer a sua estreia pelo novo clube.

Com a presença de Hernane, o elenco gremista fechou nesta sexta-feira, no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, a preparação para o duelo contra o Novo Hamburgo, que pode tirar a equipe do técnico Renato Gaúcho da lanterna da competição. A equipe tricolor tem apenas quatro pontos, a dois do adversário deste sábado, que ocupa a 10.ª colocação, e um a menos que o São Paulo, vice-lanterna. Se vencer, deixa a lanterna e ainda se aproxima de uma vaga nas quartas de finais da competição.

Pela situação incômoda que vive a equipe e também por conta do desgaste de alguns titulares depois de jogarem 120 minutos e disputa por pênaltis para conquistar a Recopa Sul-Americana na última quarta-feira, Renato Gaúcho fez mistério na atividade desta sexta. Ele fechou a primeira parte do treinamento e só permitiu a entrada da imprensa quando os jogadores realizavam um treino recreativo, o tradicional rachão.

O treinador não confirmou, por exemplo, se o lateral-direito Madson, recuperado de lesão e que treinou normalmente, volta ao time e nem se o zagueiro Paulo Miranda, que fez apenas uma corrida leve no campo, estará entre os titulares. A tendência é que o comandante gremista escale uma equipe mista, com jovens e alguns titulares.

MUDANÇAS NA DIRETORIA - O Grêmio anunciou mudanças na diretoria nesta sexta-feira. Duda Kroeff assumiu a Vice-Presidência do clube. Membro do Conselho de Administração e ex-presidente do clube no biênio 2009/2010, ele aceitou o convite do presidente Romildo Bolzan Junior. Duda terá como companheiros Alberto Guerra e Deco Nascimento, novos diretores de futebol.

Os três assumem as suas novas funções já neste domingo, quando o Grêmio viaja a Montevidéu, no Uruguai, onde faz a sua estreia na Copa Libertadores contra o Defensor nesta terça-feira.