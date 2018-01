Henrique rescinde com o Fluminense e está liberado para assinar com o Corinthians

O zagueiro Henrique deu mais um passo para se tornar jogador do Corinthians. A rescisão do jogador com o Fluminense foi publicada nesta quinta-feira pelo Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e, com isso, o atleta está livre para assinar com o clube paulista.

A rescisão sair no BID era o que faltava para o Corinthians assinar com o jogador. Ele já trabalha no CT Joaquim Grava desde a semana passada, mas ainda não participa de treinamentos no gramado com os companheiros. A diretoria, por cautela, prefere esperar que tudo esteja sacramentado para evitar futuros problemas burocráticos.

O defensor chega ao Corinthians com a missão de substituir Pablo, que estava emprestado ao clube até o fim do ano passado, mas não conseguiu acertar sua permanência e precisou voltar para o Bordeaux.

Henrique deve ser o sexto reforço contratado para essa temporada - anteriormente, chegaram Renê Júnior, Júnior Dutra, Mateus Vital, Juninho Capixaba e Emerson Sheik - e o último da gestão Roberto de Andrade. O presidente deixa o cargo no dia 3 de fevereiro, data em que ocorre a eleição no clube.