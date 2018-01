Henrique é oficializado pelo Corinthians: 'Honrado por vestir esse manto'

O jogador já participou do treinamento com os demais jogadores nesta sexta-feira e chega para ser o quinto zagueiro do elenco - Foto: UOL Esportes

O Corinthians anunciou nesta sexta-feira a contratação do zagueiro Henrique, que estava no Fluminense. O jogador, de 31 anos, chega ao clube com contrato válido por duas temporadas, após acertar a rescisão do seu vínculo com o clube carioca.

"Olá bando de loucos. Estou feliz e honrado por defender essa camisa. É uma honra defender esse manto e que a gente possa ser muito feliz juntos", disse o defensor, em entrevista à Corinthians TV, o canal de vídeos do clube no YouTube.

Segundo o técnico Fábio Carille, o jogador iniciará na segunda-feira um trabalho especial para definir quando fará sua estreia com a camisa do Corinthians. "Na segunda-feira, a gente vai fazer um trabalho para ver a condição dele e ver se ele pode jogar no domingo (contra o Novorizontino, dia 4 de fevereiro) ou contra o Santo André (dia 9)", explicou o treinador.

O jogador já participou do treinamento com os demais jogadores nesta sexta-feira e chega para ser o quinto zagueiro do elenco. Já estão no clube Balbuena, Pedro Henrique, Yago, Léo Santos e Vilson. Henrique foi contratado com a missão de substituir Pablo, que não entrou em acordo para permanecer no Corinthians nesta temporada.

Além do Fluminense, onde conseguiu sair após esperar vários dias até conseguir a rescisão contratual, o defensor também passou por Coritiba (onde iniciou a carreira), Palmeiras, Barcelona, Bayer Leverkusen, Racing Santander, da Espanha, e Napoli. Ele disputou sete jogos pela seleção brasileira e fez parte do time comandado por Luiz Felipe Scolari na Copa do Mundo de 2014.