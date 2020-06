Henrique, do Cruzeiro, passa por exames após acidente e não tem lesões graves

Henrique se queixou de dores após o acidente, mas sem suspeita de fratura - (Foto: Vinnicius Silva/Cruzeiro)

O Cruzeiro comunicou na manhã deste sábado que o volante Henrique, de 35 anos, passou por exames e os resultados não apresentaram qualquer tipo de lesão ortopédica ou neurológica. O jogador sofreu um acidente de carro da noite desta sexta-feira, em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com o Cruzeiro, Henrique está consciente e passa bem. O jogador tem apenas ferimentos leves, sem lesões. Mesmo assim, por precaução, continuará em observação no hospital Mater Dei, no período de 24 a 48 horas, acompanhado por médicos do hospital e do clube.

O carro que Henrique dirigia, uma Land Rover, caiu em um penhasco na estrada que leva para o distrito de Casa Branca. As primeiras informações indicaram que o meio-campista estava consciente no momento em que foi atendido por membros do Samu e do Corpo de Bombeiros.

Henrique se queixou de dores após o acidente, mas sem suspeita de fratura, como confirmaram os exames realizados neste sábado. Ele estava sozinho no veículo e o acidente ocorreu por volta das 18 horas de sexta-feira.

Henrique, de 35 anos, fez o seu retorno ao Cruzeiro na última quarta-feira, após rápida passagem pelo Fluminense, com sete jogos disputados. Ele possui contrato com o clube até o fim de 2021, sendo o oitavo atleta que mais vezes vestiu a camisa do time, com 516 jogos disputados.