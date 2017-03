Helton Leite volta a treinar e pode assumir o gol do Botafogo contra o Fluminense

Um dia após ficar no empate com o Vasco por 0 a 0, pela Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca, o Botafogo se reapresentou nesta segunda-feira, no Engenhão. Enquanto os titulares permaneceram na parte interna realizando trabalho regenerativo, os reservas foram para o gramado.

Por lá, o treinador Jair Ventura comandou uma atividade em campo reduzido, com três times de quatro jogadores cada. A equipe verde foi composta por Gilson, Emerson Santos, Dudu e Tanque. A laranja, por Igor Rabello, Lindoso, Pachu e Yuri. E o time preto foi formado por Renan Fonseca, Fernandes, João Paulo e Joel.

A grande novidade do dia ficou por conta do retorno do goleiro Helton Leite. Após quase um mês afastado por conta de uma lesão na coxa direita, ele treinou normalmente e pode voltar como titular, já que Gatito Fernández está com a seleção paraguaia. A outra opção para a meta botafoguense era Saulo. A última partida em que Helton atuou foi diante do Olimpia, no Paraguai, quando deixou o jogo lesionado, para a entrada de Gatito.

Ainda que não tenha sido titular contra o Vasco, Sassá não foi para o gramado e ficou na academia. O atacante falou sobre ter sido ausência na lista prévia da Copa Libertadores. "Aquilo eu não esperava. Depois, cheguei no Paraguai (quando viajou convidado pela direção), me vi voltando a sentir aquele frio na barriga. Falei que não dava para ficar vendo jogo na TV, sem poder fazer nada."

A situação, contudo, é página virada para o atleta de 22 anos, que acabou inscrito na sequência. Agora, ele espera voltar a marcar. "Já tem quantos jogos que eu voltei? Uns três, e não estou dando nem um susto, nem um chute para o gol. Então quero jogar, voltar a balançar a rede, que é o que eu mais gosto", disse o jogador que completou 100 jogos com a camisa botafoguense.

Com quatro pontos, o Botafogo ocupa a terceira colocação do Grupo B da Taça Rio. O clube está dois pontos atrás de Flamengo e Nova Iguaçu, primeiro e segundo colocados, respectivamente. A equipe volta a jogar na quinta-feira, contra o Fluminense, às 21h45, no Engenhão.

