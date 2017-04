Hélio Castroneves conquista a pole da Indy em Long Beach pelo 3º ano seguido

O brasileiro Hélio Castroneves dominou a fase decisiva do treino de classificação da etapa de Long Beach, disputada em um circuito de rua, e assegurou neste sábado a pole position da segunda prova da temporada 2017 da Fórmula Indy, que será realizada neste domingo.

Essa foi a terceira vez consecutiva que Castroneves conquistou a pole nas ruas de Long Beach. E o primeiro lugar no grid foi conquistado de modo improvável, pois o piloto da Penske, equipada com motor da Chevrolet, competiu no "Fast Six", a fase decisiva da sessão de classificação, com outros cinco carros que utilizam propulsores da Honda.

Mas Helinho deixou para trás todos os seus concorrentes ao marcar o tempo de 1min06s225 na sua melhor volta, também quebrando o recorde do circuito temporário de Long Beach. O neozelandês Scott Dixon, da Ganassi, foi quem mais se aproximou do brasileiro ao marcar 1min06s412, tempo que lhe garantiu o segundo lugar.

O norte-americano Ryan Hunter-Reay, da Andretti, ficou na terceira posição, com 1min06s412, seguido pelo canadense James Hinchcliffe, da Schmidt Peterson, com 1min06s529. Alexander Rossi, da Andretti, foi o quinto colocado, à frente do compatriota Graham Rahal, da Rahal Letterman Lanigan.

A relação dos dez primeiros colocados do grid em Long Beach foi completada, em ordem, pelos norte-americanos Charlie Kimball e Josef Newgarden, pelo australiano Will Power e por Marco Andretti, também dos Estados Unidos.

O brasileiro Tony Kanaan, da Chip Ganassi, garantiu o 11º lugar na sessão classificatória, sendo seguido pelo francês Sebastien Bourdais, que venceu a prova de abertura do campeonato da Fórmula Indy, em São Petersburgo, na Califórnia.

A etapa de Long Beach será disputada neste domingo, a partir das 17h30 (horário de Brasília).

