Heat vence Cavaliers, segue vivo na NBA e põe Celtics na ponta do Leste

Em grande estilo, o Miami Heat conseguiu se manter vivo na luta para ir aos playoffs e ainda interferiu na liderança da Conferência Leste da NBA. Para isso, na noite de segunda-feira, a equipe da Flórida superou o Cleveland Cavaliers por 124 a 121, em casa, em duelo definido apenas na prorrogação.

Tyler Johnson anotou 24 pontos, incluindo os últimos quatro do encontro, todos eles em tiros livres. Hassan Whiteside totalizou 23 pontos e 18 rebotes pelo Heat. Josh Richardson anotou 19 pontos, James Johnson acumulou 16 e Goran Dragic terminou com 15.

A derrota eliminaria o Heat, que ainda segue vivo na luta pelas duas últimas vagas do Leste nos playoffs. Faltando um jogo para os três concorrentes, o Heat soma as mesmas 40 vitórias do Chicago Bulls, que tem vantagem nos critérios de desempate, e o Pacers está com 41 triunfos.

Assim, o Heat precisa vencer seu último jogo e ainda contar com tropeço de Bulls ou Pacers para avançar. Não parece fácil, mas é um cenário bem mais favorável em comparação ao seu começo de temporada, com 11 triunfos e 30 derrotas. Nesta quarta-feira, o Heat receberá o Washington Wizards, que já assegurou o quarto lugar do Leste, o Bulls será anfitrião contra o Brooklyn Nets, a pior equipe da NBA, e o Pacers jogará em casa contra o Indiana Pacers.

Deron Williams estabeleceu a sua melhor marca na temporada ao marcar 35 pontos, além de ter dado nove assistências e ter conquistado sete rebotes pelo Cavaliers, que perdeu os sete jogos que disputou nesta temporada sem LeBron James. Além dele, o time não contou com Kyrie Irving e Tristan Thompson. Kevin Love anotou 25 pontos, Channing Frye somou 21 e Kyle Korver contribuiu com 18. O Cavaliers caiu para o segundo lugar no Leste com 51 vitórias, uma a menos do que o Boston Celtics.

Para que isso se concretizasse, o Celtics venceu o Nets por 114 a 105, em casa, com 27 pontos de Isaiah Thomas. Já Al Horford somou 19 pontos e oito rebotes. Jeremy Lin liderou o Nets com 26 pontos e 12 rebotes, enquanto Brook López acabou a noite com 25 pontos.

O Bulls conseguiu a sua vitória por maior diferença de pontos nesta temporada e ficou mais próximo dos playoffs ao superar o Orlando Magic por 122 a 75, em casa, só não se classificando na última noite por causa da vitória do Heat. O brasileiro Cristiano Felício jogou por 18 minutos, com seis rebotes, quatro pontos e uma assistência.

Também na noite de segunda-feira, a série de 14 vitórias do Golden State Warriors chegou ao fim com a derrota, em casa, para o Utah Jazz por 105 a 99. Rudy Gobert se destacou com 18 rebotes e 17 pontos, George Hill marcou 20 pontos e Joe Johnson terminou com 19 para o Jazz, que encerrou uma sequência de oito derrotas na Oracle Arena e ainda tem chances de ultrapassar o Los Angeles Clippers na luta pelo quarto lugar da Conferência Oeste.

Com a primeira posição do Oeste assegurada antecipadamente, o Warriors poupou vários titulares e viu Stephen Curry somar 28 pontos, enquanto Kevin Durant terminou a noite com 16 pontos, dez rebotes e seis assistências.

Já Paul Pierce se tornou o 15º maior cestinha da história da NBA com 26.397 pontos ao marcar dez na vitória do Los Angeles Clippers sobre o Houston Rockets por 125 a 96, em casa. Foi a sexta vitória consecutiva do time da Califórnia. James Harden fez apenas 14 pontos pelo Rockets.

O brasileiro Tiago Splitter acumulou quatro rebotes e dois pontos nos oito minutos em que jogou na derrota do Philadelphia 76ers por 120 a 111 para o Indiana Pacers, em casa.

Confira os resultados da rodada de segunda-feira da NBA:

Philadelphia 76ers 111 x 120 Indiana Pacers

Boston Celtics 114 x 105 Brooklyn Nets

Miami Heat 124 x 121 Cleveland Cavaliers

Chicago Bulls 122 x 75 Orlando Magic

Milwaukee Bucks 89 x 79 Charlotte Hornets

Detroit Pistons 101 x 105 Washington Wizards

Portland Trail Blazers 99 x 98 San Antonio Spurs

Los Angeles Clippers 125 x 96 Houston Rockets

Golden State Warriors 99 x 105 Utah Jazz

Confira os jogos da rodada de terça-feira da NBA:

Atlanta Hawks x Charlotte Hornets

Minnesota Timberwolves x Oklahoma City Thunder

Dallas Mavericks x Denver Nuggets

Los Angeles Lakers x New Orleans Pelicans

Sacramento Kings x Phoenix Suns

