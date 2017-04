Hawks vence em casa e impõe segunda derrota seguida ao Celtics

Na acirrada disputa pelas últimas quatro vagas da Conferência Leste nos playoffs da NBA, o Atlanta Hawks deu um passo importante para assegurar a sua classificação ao superar o Boston Celtics por 123 a 116, em casa, pela rodada de quinta-feira, impondo a segunda derrota consecutiva ao time do Massachusetts.

Paul Millsap marcou 26 pontos, Tim Hardaway Jr acrescentou 23, o novato Taurean Prince teve a sua maior produção ofensiva ao anotar 20 e Dennis Schoder fez 18 pelo Hawks, que havia perdido nove dos últimos 11 duelos. Isaiah Thomas somou 35 pontos e Jae Crowder contabilizou 24 pelo Celtics.

Assim, o time se afastou do Cleveland Cavaliers na luta pelo primeiro lugar da Conferência Leste, pois segue com 50 vitórias em 79 jogos, enquanto os atuais campeões da NBA somam 51 triunfos em 78 partidas. Já o Hawks ocupa o quinto lugar com 40 triunfos em 78 jogos.

Logo atrás vem o Milwaukee Bucks, com o mesmo número de vitórias, mas que entrou em quadra 79 vezes. Na última delas, o Bucks perdeu para o Indiana Pacers por 104 a 89, fora de casa. Paul George totalizou 23 pontos e dez rebotes na noite de quinta para o time de Indianápolis, oitavo colocado do Leste com 39 vitórias e 40 jogos.

A campanha é a mesma do sétimo Chicago Bulls, que na última noite superou o Philadelphia 76ers por 102 a 90, fora de casa, com um "triple-double" de Jimmy Butler, com 19 pontos, dez rebotes e dez assistências. Cristiano Felício ficou em quadra por apenas um minuto e deu um toco. Já Tiago Splitter jogou por quatro minutos pelo 76ers, com dois pontos e um rebote.

Na briga pela última vaga nos playoffs pelo Oeste, o Portland Trail Blazers superou o Minnesota Timberwolves por 105 a 98, em casa, encerrando uma sequência de duas derrotas. Assim, chegou aos 39 triunfos em 79 partidas, na oitava posição, seguido pelo Denver Nuggets, com 37 vitórias em 78 jogos. Allen Crabbe foi o destaque do Blazers ao anotar 25 pontos.

Confira os resultados da rodada de quinta-feira da NBA:

Philadelphia 76ers 90 x 102 Chicago Bulls

Orlando Magic 115 x 107 Brooklyn Nets

Indiana Pacers 104 x 89 Milwaukee Bucks

New York Knicks 103 x 106 Washington Wizards

Atlanta Hawks 123 x 116 Boston Celtics

Portland Trail Blazers 105 x 98 Minnesota Timberwolves

Confira os jogos da rodada de sexta-feira da NBA:

Cleveland Cavaliers x Atlanta Hawks

Toronto Raptors x Miami Heat

Memphis Grizzlies x New York Knicks

Houston Rockets x Detroit Pistons

Dallas Mavericks x San Antonio Spurs

Denver Nuggets x New Orleans Pelicans

Utah Jazz x Minnesota Timberwolves

Phoenix Suns x Oklahoma City Thunder

Los Angeles Lakers x Sacramento Kings

