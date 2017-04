Hawks bate Hornets, garante 5º lugar do Leste e enfrentará Wizards nos playoffs

O Atlanta Hawks fez valer com tranquilidade o fator casa ao vencer o Charlotte Hornets por 103 a 76, em casa, pela penúltima rodada da temporada regular da NBA, na noite desta terça-feira. Foi o quarto triunfo seguido do time, que garantiu a quinta posição da Conferência Leste e terá pela frente o Washington Wizards, quarto colocado, na primeira rodada dos playoffs da liga de basquete dos Estados Unidos.

Para assegurar o posto na tabela e a série de sete partidas contra o adversário da capital norte-americana, o Hawks foi impulsionado principalmente pela boa atuação de Dwight Howard, cestinha da equipe, com 19 pontos, e que ainda contabilizou um "double-double" ao pegar 12 rebotes.

Com o resultado da rodada desta terça, o embalado time de Atlanta passou a contabilizar 43 vitórias em 81 jogos, enquanto o Hornets, fora da briga por uma vaga nos playoffs, sofreu a sua 46ª derrota em 82 partidas e finalizou a sua campanha nesta temporada.

Nesta quarta-feira, o Hawks fechará a sua trajetória nesta fase da competição em duelo diante do Indiana Pacers, fora de casa, sendo que o adversário irá para o tudo ou nada para garantir uma das últimas duas vagas nos playoffs. A franquia de Indianápolis ocupa a sétima posição do Leste, com 41 vitórias e 40 derrotas, mas é perseguido de perto por Chicago Bulls e Miami Heat, respectivos oitavo e nono colocados desta conferência, ambos com 40 triunfos e 41 derrotas.

Dono da última vaga nos playoffs pela posição que ocupa hoje, o Bulls atuará em casa contra Brooklyn Nets, lanterna geral da NBA, para garantir o seu lugar na próxima fase, enquanto o Heat também atua em seus domínios, mas contra o Wizards, contando principalmente com um possível tropeço do Hawks, este agora mais tranquilo ao assegurar o quinto lugar do Leste.

Pelo lado do Hornets, que atuou desfalcado de Kemba Walker, o aproveitamento ofensivo da equipe foi fraco, mas curiosamente o cestinha da partida acabou sendo o suplente do time Jeremy Lamb, com 21 pontos em 33 minutos em quadra.

THUNDER VENCE SEM WESTBROOK - Em outro duelo da rodada desta terça-feira, o Oklahoma City Thunder venceu o Minnesota Timberwolves por 100 a 98, fora de casa, mesmo sem contar com Russell Westbrook. O armador foi poupado para os playoffs e ficou fora pela primeira vez de um jogo nesta edição da NBA, na qual já fez história ao quebrar o recorde de Oscar Robertson, que perdurava há 55 anos, ao se tornar o jogador com maior número de "triple-doubles" em uma mesma temporada.

Sem o seu grande astro, o Thunder teve Victor Oladipo como seu principal cestinha, com 20 pontos, sendo que ele ficou perto de um "double-double" ao distribuir nove assistências e ainda foi decisivo ao acertar o arremesso que garantiu a vitória ao acertar um arremesso a seis segundos para o fim do confronto.

Domantas Sabonis, com 19 pontos e nove rebotes, foi o outro principal destaque do Thunder, que passou a contabilizar 47 vitórias em 81 jogos na sexta posição da Conferência Oeste. Já o Timberwolves, apenas o 13º colocado e há tempos eliminado da luta por vaga nos playoffs, sofreu a sua 50ª derrota no mesmo número de partidas.

Nem mesmo a boa atuação de Karl-Anthony Towns, cestinha do jogo, com 26 pontos, e ainda autor de 12 rebotes, foi suficiente para impedir mais este revés do Timberwolves, que nesta quarta fecha sua campanha contra o Houston Rockets, fora de casa. Já o Thunder pegará o Denver Nuggets, em casa, para se manter embalado rumo aos playoffs.

Fora da briga por vaga nos playoffs, o Nuggets alcançou o seu 39º triunfo como nono colocado do Oeste ao bater o Dallas Mavericks por 109 a 91, fora de casa, também pela rodada desta terça. Já a equipe do Texas, que teve Dirk Nowitzki como cestinha do jogo, com 21 pontos, amargou a sua 49ª derrota como 12º colocado desta mesma conferência.

O Mavericks acabou sendo ultrapassado pelo Sacramento Kings, que assumiu a 11ª posição, com as mesmas 32 vitórias da equipe de Dallas, ao arrasar o Phoenix Suns por 129 a 104, em casa, onde os visitantes se despediram desta temporada com a 58ª derrota em 82 jogos como lanternas do Oeste.

No outro duelo disputado nesta terça, o Los Angeles Lakers, penúltimo colocado do Oeste, superou o New Orleans Pelicans por 108 a 96, em casa, em confronto também entre dois times que apenas cumprem tabela neste finalzinho de temporada regular.

Confira os resultados da rodada desta terça-feira à noite:

Atlanta Hawks 103 x 76 Charlotte Hornets

Minnesota Timberwolves 98 x 100 Oklahoma City Thunder

Dallas Mavericks 91 x 109 Denver Nuggets

Los Angeles Lakers 108 x 96 New Orleans Pelicans

Sacramento Kings 129 x 104 Phoenix Suns

Confira os jogos desta quarta-feira:

Orlando Magic x Detroit Pistons

Cleveland Cavaliers x Toronto Raptors

Boston Celtics x Milwaukee Bucks

New York Knicks x Philadelphia 76ers

Miami Heat x Washington Wizards

Chicago Bulls x Brooklyn Nets

Memphis Grizllies x Dallas Mavericks

Houston Rockets x Minnesota Timberwolves

Oklahoma City Thunder x Denver Nuggets

Indiana Pacers x Atlanta Hawks

Utah Jazz x San Antonio Spurs

Los Angeles Clippers x Sacramento Kings

Golden State Warriors x Los Angeles Lakers

Portland Trail Blazers x New Orleans Pelicans

