Harry Kane faz dois e Tottenham goleia o Liverpool no Inglês

Em jogo movimentado e com quatro gols marcados ainda no primeiro tempo, o Tottenham aproveitou o apoio de sua torcida em Londres, não tomou conhecimento da tradição do Liverpool e goleou com tranquilidade, por 4 a 1, pela nona rodada do Campeonato Inglês. Destaque para o centroavante Harry Kane, autor de dois gols.

Com o excelente resultado obtido neste domingo, em Wembley, o Tottenham se manteve na terceira colocação, agora com 20 pontos, cinco atrás do líder Manchester City. Já o Liverpool segue em condições críticas na tabela: é apenas o nono com 13 pontos.

E não demorou para que o Tottenham demonstrasse porque vive melhor momento na temporada. Logo aos quatro minutos, Kane recebeu enfiada de Trippier, aproveitou a desatenção da defesa, que ficou reclamando de impedimento, e chegou antes do goleiro para cortá-lo. Mesmo desequilibrado, só rolou para as redes.

Estava fácil. O Liverpool se desorientou após o gol e, aos 11, após chutão para frente de Lloris, Lovren tentou se antecipar a Kane, mas errou o tempo de bola e permitiu que o atacante arrancasse sozinho. Esperto, ele encontrou no meio da área o sul-coreano Son, que ampliou ao finalizar de primeira.

O Tottenham ainda quase fez o terceiro quatro minutos depois, quando Son recebeu de Eriksen e chutou no travessão. O vislumbre de reação do Liverpool veio, então, aos 23: desta vez Kane errou, Henderson deu lançamento preciso e Salah chutou cruzado após ganhar na corrida de Vertonghen e Aurier.

Mas o princípio de reviravolta parou aí. Son, de frente para Mignolet, e Kane, após passar por três jogadores, perderam ótimas chances na sequência. E, já aos 47, Dele Alli aproveitou sobra na entrada da área e bateu firme, de primeira, para ampliar.

Com a partida praticamente definida, já aos 11 do segundo tempo, foi a vez de Kane aproveitar sobra na área, finalizar rasteiro e decretar a goleada. Ele assumiu, ainda, a artilharia do campeonato com oito gols, um a mais do que Agüero e Lukaku.