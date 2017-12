Harden volta a anotar 51 pontos, mas Rockets cai para o Clippers na NBA

Pela segunda vez consecutiva, o astro James Harden deixou o Toyota Center com 51 pontos marcados e o gosto amargo de uma surpreendente derrota do Houston Rockets para um time de Los Angeles. Se na quarta-feira a queda foi diante do Lakers, na rodada de sexta foi a vez do Clippers buscar um inesperado triunfo no Texas, desta vez por 128 a 118, apesar de outra atuação memorável do ala/armador.

Sem Chris Paul e Clint Capela, lesionados, Harden chamou para si a responsabilidade no Rockets e se tornou o primeiro jogador da história da franquia a marcar pelo menos 50 pontos em dois jogos consecutivos. Na NBA, o último a alcançar o feito foi Kobe Bryant em 2007.

Só que não foi o suficiente. O time da casa até começou melhor e foi para o intervalo em vantagem, mas foi superado em 15 pontos no terceiro quarto pelo Clippers, que equilibrou o duelo e confirmou a virada no último período. O resultado fez o Rockets cair para a segunda colocação do Oeste, agora com seis derrotas em 31 jogos, enquanto o rival californiano é o décimo da conferência, com 13 triunfos.

O herói do triunfo do Clippers foi o armador Austin Rivers, filho do técnico Doc Rivers, que teve uma das melhores atuações da carreira e terminou com 36 pontos. Lou Williams saiu do banco para contribuir com 32, enquanto DeAndre Jordan dominou o garrafão com 15 pontos e 20 rebotes. Pelo Rockets, Eric Gordon anotou 28 pontos e Nenê foi discreto, com três pontos e dois rebotes em 17 minutos.

O novo líder do Oeste, então, passa a ser o Golden State Warriors. Atual campeão da NBA, o time de Oakland segue em alta e somou a 11.ª vitória consecutiva na temporada na sexta, ao derrotar o Los Angeles Lakers por 113 a 106, em casa. Os anfitriões chegaram ao triunfo mesmo ainda sem Stephen Curry, lesionado, assim como Zaza Pachulia e Shaun Livingston.

Os desfalques não impediram que o Warriors abrisse vantagem confortável e fosse para o intervalo com 17 pontos de frente. O Lakers até assustou no segundo tempo, mas não impediu a 26.ª vitória do time de Oakland, agora com a melhor campanha da NBA. Pelo lado de Los Angeles, foi a 19.ª derrota, na 11.ª colocação do Oeste.

Sem Curry, Kevin Durant assumiu o ataque do Warriors e saiu como cestinha, com 33 pontos. O novato Jordan Bell contribuiu com 20, enquanto Klay Thompson marcou 16 e Draymond Green, 13, além de 11 rebotes e sete assistências. Pelo Lakers, destaque para os 27 pontos e 14 rebotes do calouro Kyle Kuzma, os 24 pontos de Lonzo Ball e os 21 de Julius Randle.

Ainda no Oeste, o Oklahoma City Thunder venceu pela terceira vez seguida e subiu para a quinta colocação da conferência ao bater o Atlanta Hawks por 120 a 117, em casa. Russell Westbrook anotou 15 assistências e 30 pontos, sendo três deles nos segundos finais para garantir o triunfo sobre o time de pior campanha da NBA, com 25 derrotas.

Já pela Conferência Leste, o Detroit Pistons levou a melhor em confronto direto por uma vaga nos playoffs diante do New York Knicks. Em casa, o Pistons fez 104 a 101 graças aos 24 pontos de Tobias Harris e subiu para 18 triunfos, em quinto. O Knicks parou nos 17, apesar dos 29 pontos e nove rebotes de Kristaps Porzingis, e é o nono, posição que hoje o deixaria fora dos playoffs.

Confira os resultados de sexta-feira na NBA:

Detroit Pistons 104 x 101 New York Knicks

Orlando Magic 97 x 111 New Orleans Pelicans

Brooklyn Nets 119 x 84 Washington Wizards

Miami Heat 113 x 101 Dallas Mavericks

Houston Rockets 108 x 118 Los Angeles Clippers

Milwaukee Bucks 109 x 104 Charlotte Hornets

Oklahoma City Thunder 120 x 117 Atlanta Hawks

Portland Trail Blazers 85 x 102 Denver Nuggets

Golden State Warriors 113 x 106 Los Angeles Clippers

Acompanhe as partidas da NBA neste sábado:

Toronto Raptors x Philadelphia 76ers

Charlotte Hornets x Milwaukee Bucks

Indiana Pacers x Brooklyn Nets

Washington Wizards x Orlando Magic

Atlanta Hawks x Dallas Mavericks

Boston Celtics x Chicago Bulls

Miami Heat x New Orleans Pelicans

Memphis Grizzlies x Los Angeles Clippers

Utah Jazz x Oklahoma City Thunder

Golden State Warriors x Denver Nuggets

Phoenix Suns x Minnesota Timberwolves

Los Angeles Lakers x Portland Trail Blazers

Sacramento Kings x San Antonio Spurs