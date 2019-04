Harden faz 39 pontos, mas George decide no final e Thunder supera os Rockets

Em um dos 11 jogos disputados pela penúltima rodada da temporada regular da NBA, James Harden voltou a demonstrar o seu poder de fogo ao marcar 39 pontos pelo Houston Rockets, mas a sua atuação acabou sendo ofuscada pelo feito de Paul George, que fez uma cesta de três pontos que garantiu a vitória do Oklahoma City Thunder, por 112 a 111, em casa, a menos de dois segundos para o final do confronto.

Com vaga garantida nos playoffs da liga de basquete dos Estados Unidos, o Thunder agora acumula 48 vitórias e 33 derrotas na sexta posição da Conferência Oeste. Já os Rockets, no terceiro lugar, fecharam a sua campanha nesta longa fase da competição com 53 triunfos e 29 revezes em 82 jogos.

E se a equipe de Houston já começa a se preparar para os playoffs, o time de Oklahoma disputará a sua última partida na temporada regular nesta quarta-feira, quando encara, como visitante, o Milwaukee Bucks, líder geral da Conferência Leste e do campeonato, com 60 vitórias em 81 duelos realizados.

Principal nome dos Rockets no jogo da noite desta terça-feira, Harden ainda contabilizou um "double-double" ao apanhar dez rebotes. Chris Paul, com 24 pontos, também se destacou na parte ofensiva pelos visitantes. O pivô brasileiro Nenê, por sua vez, saiu do banco e atuou pela equipe por 12 minutos, nos quais não somou nenhum ponto, apanhou dois rebotes e deu uma assistência.

Mesmo atuando fora de casa, o time de Houston terminou os três primeiros períodos do confronto na liderança do placar, mas o Thunder foi buscar uma grande reação no tempo derradeiro, no qual somou 14 pontos a mais do que os rivais e ainda contou com a cesta decisiva de Paul George, quando o cronômetro marcava apenas 1s8 para o fim. E ele terminou o jogo com 27 pontos, nove rebotes e três assistências.

Outro nome fundamental para a conquista desta vitória, o astro Russell Westbrook foi o maior cestinha dos anfitriões, com 29 pontos, e também alcançou mais um "triple-double" em sua carreira ao pegar 12 rebotes e distribuir dez assistências.

LAKERS TAMBÉM PERDEM NO FIM - Pouco depois do ídolo Magic Johnson anunciar a sua renúncia ao cargo de presidente de operações do basquete do Los Angeles Lakers, o time se despediu desta temporada da NBA de maneira triste ao ser derrotado pelo Portland Trail Blazers por 104 a 101, em casa, ao também ver o seu rival converter uma bola de três pontos no final do jogo.

Maurice Harkless foi o autor da cesta decisiva dos visitantes, quando faltava apenas 1s4 para o término da partida, e fechou o duelo como cestinha de sua equipe, com 26 pontos, sendo que ainda apanhou oito rebotes e deu quatro tocos.

Desfalcados de alguns jogadores de destaque, entre eles LeBron James, depois de ter sido eliminado da luta por vaga nos playoffs há um bom tempo, os Lakers tiveram

Kentavious Caldwell-Pope como maior pontuador do jogo, com 32, mas se despediu dos seus torcedores na temporada com 45 derrotas em 82 jogos, retrospecto que o fez fechar a rodada de terça-feira na décima posição da Conferência Oeste.

Os Blazers, classificados aos playoffs, ocupam o quarto lugar da mesma conferência, com 52 vitórias e 29 derrotas, e encerrarão a sua campanha nesta fase nesta quarta-feira em duelo contra o Sacramento Kings, em casa.

CURRY PREOCUPA - O líder desta conferência é o campeão Golden State Warriors, que em outro duelo da rodada desta terça passou pelo New Orleans Pelicans por 112 a 103, fora de casa, mas amargou um problema inesperado. Com apenas nove minutos de partida, o astro Stephen Curry torceu sozinho o seu tornozelo direito, quando conduzia a bola.

Por causa da torção, ele precisou deixar o jogo e se tornou preocupação dos Warriors para os playoffs. Antes da próxima fase, a equipe ainda fechará a sua campanha na temporada regular contra o Memphis Grizzlies, novamente atuando como visitante.

Com o topo do Oeste assegurado, o time de Oakland agora tem 57 vitórias em 81 partidas, enquanto os Pelicans se despediram desta temporada ocupando o 13º lugar desta conferência, com 49 derrotas em 82 jogos.

Mesmo desfalcados de nomes como Kevin Durant e Klay Thompson, além de perderem Curry muito cedo por lesão, os Warriors confirmaram favoritismo e tiveram como principal destaque DeMarcus Cousins, com 31 pontos, enquanto Damion Lee fez outros 20 pontos pelos visitantes.

Confira os resultados da rodada desta terça-feira à noite:

Cleveland Cavaliers 97 x 124 Charlotte Hornets

Detroit Pistons 100 x 93 Memphis Grizzlies

Washington Wizards 110 x 116 Boston Celtics

Miami Heat 122 x 99 Philadelphia 76ers

Chicago Bulls 86 x 96 New York Knicks

Minnesota Timberwolves 100 x 120 Toronto Raptors

New Orleans Pelicans 103 x 112 Golden State Warriors

Dallas Mavericks 120 x 109 Phoenix Suns

Utah Jazz 118 x 108 Denver Nuggets

Oklahoma City Thunder 112 x 111 Houston Rockets

Los Angeles Lakers 101 x 104 Portland Trail Blazers

Confira os jogos da rodada desta quarta-feira:

Atlanta Hawks x Indiana Pacers

Brooklyn Nets x Miami Heat

Charlotte Hornets x Orlando Magic

New York Knicks x Detroit Pistons

Philadelphia 76ers x Chicago Bulls

Memphis Grizzlies x Golden State Warriors

Milwaukee Bucks x Oklahoma City Thunder

San Antonio Spurs x Dallas Mavericks

Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves

Los Angeles Clippers x Utah Jazz

Portland Trail Blazers x Sacramento Kings