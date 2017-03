Harden crava mais um 'triple-double', mas Rockets perde fora na NBA

Um dos melhores jogadores da temporada regular da NBA, James Harden segue brilhando pelo Houston Rockets. Mas, sozinho, não conseguiu liderar a equipe desta vez. Na noite desta sexta-feira, nem o "triple-double" registrado pelo armador evitou a derrota para o New Orleans Pelicans por 128 a 112, fora de casa.

Harden anotou nada menos que 41 pontos, 14 rebotes e 11 assistências na partida. Lou Williams e Montrezl Harrell tentaram ajudar o Rockets, com seus 14 e 13 pontos, respectivamente - o brasileiro Nenê foi poupado. Mas foram ofuscados por Solomon Hill, que bateu seu recorde ao anotar 30 pontos, substituindo DeMarcus Cousins. Anthony Davis registrou 24 pontos e 15 rebotes, e Jrue Holiday anotou 19 pontos.

Com sua 22ª derrota (tem 47 vitórias), o Rockets perdeu a chance de encostar nos líderes da Conferência Oeste. O time segue na terceira colocação, atrás do líder Golden State Warriors e do San Antonio Spurs - ambos não jogaram nesta sexta. Já o Pelicans está fora da zona de classificação aos playoffs na mesma conferência, com 28 vitórias e 41 derrotas, no 12º posto.

Pela Conferência Leste, o vice-líder Boston Celtics suou mais do que esperava para superar por 98 a 95 o Brooklyn Nets, último colocado da tabela Leste e pior time do campeonato até agora. Com o resultado obtido fora de casa, o Celtics alcançou seu 44º triunfo (tem 25 derrotas). O Nets acumula 55 derrotas e apenas 13 vitórias.

Sem o machucado Isaiah Thomas, que vinha se destacando pela equipe, o Celtics contou com a liderança de Jae Crowder, com 24 pontos e 12 rebotes. Al Horford contribuiu com 14 pontos e oito rebotes. Pelo Nets, Brook Lopez anotou 23 pontos e Randy Foye, 14.

O jogo que mais gerou repercussão na rodada foi disputado em Los Angeles. Uma confusão em quadra acabou com três expulsos na vitória do Milwaukee Bucks sobre o Los Angeles Lakers por 107 a 103. O desentendimento entre jogadores das duas equipes teve início quando Malcolm Brogdom, do time visitante, acertou a cabeça de Nick Young ao tentar dar um toco no rival.

Young reagiu ao lance com um empurrão no rival e também foi empurrado, por Greg Monroe. Na sequência, D'Angelo Russell foi para cima de Monroe, esquentando os ânimos. No final das contas, a arbitragem expulsou Young, Monroe e Russell.

Com mais este revés, o Lakers segue na última colocação da Conferência Oeste, com 20 vitórias e 49 derrotas. Já o Bucks ocupa o sétimo lugar no lado Leste, com o mesmo número de triunfos e derrotas: 34.

Confira os resultados da noite desta sexta-feira:

Philadelphia 76ers 116 x 74 Dallas Mavericks

Washington Wizards 112 x 107 Chicago Bulls

Brooklyn Nets 95 x 98 Boston Celtics

Detroit Pistons 75 x 87 Toronto Raptors

New Orleans Pelicans 128 x 112 Houston Rockets

Miami Heat 123 x 105 Minnesota Timberwolves

Phoenix Suns 103 x 109 Orlando Magic

Los Angeles Lakers 103 x 107 Milwaukee Bucks

Acompanhe os jogos deste sábado:

Oklahoma City Thunder x Sacramento Kings

Atlanta Hawks x Portland Trail Blazers

Charlotte Hornets x Washington Wizards

Los Angeles Clippers x Cleveland Cavaliers

Chicago Bulls x Utah Jazz

Memphis Grizzlies x San Antonio Spurs

Denver Nuggets x Houston Rockets

Golden State Warriors x Milwaukee Bucks

Veja Também

Comentários