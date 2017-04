Harden brilha, supera Westbrook e Rockets arrasa Thunder em 1º duelo dos playoffs

No primeiro encontro entre dois dos maiores nomes desta temporada nos playoffs na NBA, James Harden brilhou e levou a melhor sobre Russell Westbrook para liderar o Houston Rockets na arrasadora vitória sobre o Oklahoma City Thunder por 118 a 87, neste domingo à noite, em casa, no confronto que abriu a série melhor de sete jogos entre as duas equipes pela liga de basquete dos Estados Unidos.

Candidato a MVP (jogador mais valioso) desta edição da NBA, Harden foi o cestinha da partida, com 37 pontos, e ainda ajudou a sua equipe com nove assistências e sete rebotes. Já Westbrook, que entrou nos playoffs com o status de quem quebrou o recorde histórico de "triple-doubles" em uma só temporada que perdurava por 55 anos, desta vez contabilizou dois dígitos em dois fundamentos ao marcar 22 pontos e pegar 11 rebotes, assim como distribuiu sete assistências.

O astro principal do Rockets estava com a mão mais calibrada, pois acertou 13 de 28 arremessos de quadra, enquanto a grande estrela do Thunder converteu apenas seis de 23 arriscados. Já nas bolas da linha dos três pontos, os dois tiveram aproveitamento igual, com cada um colocando na cesta três de 11 chutes de longa distância.

O time visitante só conseguiu equilibrar mais o jogo com os donos da casa nos dois quartos iniciais, sendo que no primeiro deles terminou em vantagem de 29 a 27. Entretanto, o Rockets atropelou na segunda metade do confronto, na qual contabilizou um total de 59 pontos, contra apenas 33 do Thunder.

O brasileiro Nenê, que começou no banco e entrou no decorrer do duelo para atuar por 19 minutos, também teve papel importante na vitória do Rockets. Com 15 pontos, o pivô foi o terceiro maior cestinha da equipe e mostrou força no garrafão, com cinco rebotes, e eficiência na defesa.

Patrick Beverley, com um "double-double" de 21 pontos e dez rebotes, foi outro jogador que se destacou pelo Rockets, que assim suplantou com sobras as atuações da equipe de Oklahoma, que teve fraco desempenho ofensivo e contou com Andre Roberson como segundo maior cestinha, com 18 pontos.

O próximo duelo entre Rockets e Thunder será na quarta-feira, novamente em Houston, onde o time da casa espera poder fazer valer o fator casa mais uma vez e aproveitar a vantagem de poder disputar até quatro jogos como mandante, conquistada pela melhor campanha que realizou na temporada regular.

Após o término da primeira rodada dos playoffs com os jogos disputados no sábado e no domingo, dois duelos serão realizados nesta segunda-feira por esta fase decisiva da competição. Atual campeão da NBA, o Cleveland Cavaliers volta a jogar em casa diante do Indiana Pacers, às 20 horas (de Brasília), após ter vencido o primeiro duelo da série entre os dois times por apenas um ponto (109 a 108), no sábado.

Outro que atuará nesta segunda-feira para também abrir 2 a 0 nos playoffs é o San Antonio Spurs, que tentará aproveitar novamente o fator casa diante do Memphis Grizzlies, a partir das 22h30 (de Brasília), após ter arrasado o adversário por 111 a 82 no primeiro confronto da série melhor de sete partidas entre os dois times, também realizado no último sábado.

