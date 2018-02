Harden brilha, Rockets bate o Timberwolves e mantém liderança do Oeste

Se o líder do Oeste venceu, no Leste o Toronto Raptors foi surpreendido e caiu em casa para o Milwaukee Bucks, mas segue na ponta - Foto: San Antonio Express News

O Houston Rockets segue irresistível nesta temporada da NBA. Na rodada de sexta-feira, a equipe texana tinha a dura missão de encarar o Minnesota Timberwolves, então terceiro colocado da Conferência Oeste, mas voltou a triunfar. Em casa, fez 120 a 102 e manteve-se com a melhor campanha de toda a liga.

O Rockets é o líder do Oeste com 45 vitórias em 58 partidas disputadas, sendo esta a 11.ª consecutiva. Pior para o Timberwolves, que perdeu uma posição com a derrota e aparece agora em quarto da conferência, com 36 triunfos.

Como era esperado, o Timberwolves deu bastante trabalho para o adversário, principalmente no primeiro tempo. A equipe visitante começou melhor, chegou a abrir nove pontos de frente no quarto inicial e foi para o intervalo perdendo por apenas um pontos. Mas já no terceiro período, a velocidade do Rockets fez diferença, o time da casa abriu vantagem e praticamente confirmou a vitória.

Novamente, James Harden comandou o triunfo com 31 pontos, além de nove rebotes, e foi auxiliado por Chris Paul, com 14 pontos, 10 rebotes e oito assistências, além de Clint Capela, autor de 25 pontos e 11 rebotes. Nenê atuou por 16 minutos e marcou sete pontos. Pelo Timberwolves, destaque para os 21 pontos de Andrew Wiggins e os 18, além de 13 rebotes, de Karl-Anthony Towns. Apagado, Jimmy Butler marcou apenas 10 pontos.

Se o líder do Oeste venceu, no Leste o Toronto Raptors foi surpreendido e caiu em casa para o Milwaukee Bucks, mas segue na ponta. Em um confronto bastante equilibrado, a equipe canadense perdeu na prorrogação por 122 a 119, sofrendo a 17.ª derrota. Foi também o 33.º triunfo do Bucks, sexto colocado da mesma conferência.

A vitória dos visitantes poderia ter vindo antes, mas no estouro do cronômetro, Jonas Valanciunas acertou uma linda enterrada para levar o jogo para a prorrogação. Nela, brilhou a estrela de Giannis Antetokounmpo, que liderou o Bucks e praticamente garantiu o triunfo com um arremesso a 12 segundos para o fim.

Antetokounmpo terminou com 26 pontos, 12 rebotes e seis assistências, auxiliado pelos 21 pontos de Eric Bledsoe e Khris Middleton. O cestinha, no entanto, saiu do lado do Raptors: DeMar DeRozan, autor de 33 pontos e oito rebotes. Serge Ibaka contribuiu com 18 pontos, mas não foi o suficiente.

A derrota do Raptors permitiu que o Boston Celtics encostasse. Ainda vice-líder do Leste, o time de Massachusetts chegou também à 41.ª vitória na temporada - mas com 19 derrotas - ao passar pelo Detroit Pistons por 110 a 98, fora de casa. Foi o 30.º jogo perdido pelo Pistons, nono colocado na mesma conferência.

O reserva Daniel Theis terminou como cestinha do Celtics com 19 pontos, enquanto Kyrie Irving marcou 18 e Marcus Morris e Jayson Tatum anotaram 15 cada. Pelo Pistons, Ish Smith foi o destaque, com 20 pontos, enquanto Blake Griffin marcou 17 e Andre Drummond, 15, além de 17 rebotes.

Ainda no Leste, o Cleveland Cavaliers se recuperou da derrota de quinta-feira para o Washington Wizards e venceu com facilidade o frágil Memphis Grizzlies por 112 a 89, fora de casa. Foi o 35.º triunfo do Cavaliers, terceiro colocado do Oeste, enquanto o Grizzlies somou a 39.ª derrota e é o 12.º do Oeste.

LeBron James conduziu o time de Ohio à vitória com um "triple-double" de 18 pontos, 14 rebotes e 11 assistências, auxiliado pelos também 18 pontos de George Hill. Pelo Grizzlies, JaMychal Green (15 pontos e 10 rebotes) e Tyreke Evans (15 pontos e 10 assistências) anotaram "double-doubles".

Já no Oeste, o Denver Nuggets derrotou o San Antonio Spurs por 122 a 119 graças ao "triple-double" de Nikola Jokic, autor de 28 pontos, 11 rebotes e 11 assistências. Foi o 33.º triunfo do time, sexto colocado do Oeste, e o 25.º resultado negativo do Spurs, terceiro lugar da mesma conferência.

Confira os resultados de sexta-feira na NBA:

Detroit Pistons 98 x 110 Boston Celtics

Indiana Pacers 116 x 93 Atlanta Hawks

Washington Wizards 105 x 122 Charlotte Hornets

Toronto Raptors 119 x 122 Milwaukee Bucks

Houston Rockets 120 x 102 Minnesota Timberwolves

Memphis Grizzlies 89 x 112 Cleveland Cavaliers

New Orleans Pelicans 124 x 123 Miami Heat

Denver Nuggets 122 x 119 San Antonio Spurs

Phoenix Suns 117 x 128 Los Angeles Clippers

Utah Jazz 81 x 100 Portland Trail Blazers

Los Angeles Lakers 124 x 102 Dallas Mavericks

Acompanhe as partidas da NBA neste sábado:

Philadelphia 76ers x Orlando Magic

Miami Heat x Memphis Grizzlies

New York Knicks x Boston Celtics

Golden State Warriors x Oklahoma City Thunder

Minnesota Timberwolves x Chicago Bulls

Phoenix Suns x Portland Trail Blazers

Utah Jazz x Dallas Mavericks

Sacramento Kings x Los Angeles Lakers