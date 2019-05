Harden brilha e Rockets empatam série com Warriors; Bucks ficam perto de final

O quinto confronto desta série melhor de sete partidas entre as duas fortes equipes será realizado nesta quarta-feira, às 23h30 (de Brasília), na casa dos Warriors. - (Foto: Divulgação)

Impulsionado por mais uma grande atuação de James Harden, autor de um "double-double" de 38 pontos e 10 rebotes, o Houston Rockets venceu o Golden State Warriors por 112 a 108, em casa, na rodada da noite desta segunda-feira à noite dos playoffs da NBA.

Com o triunfo, a equipe texana empatou em 2 a 2 a série semifinal que trava com os atuais bicampeões da liga de basquete dos Estados Unidos na Conferência Oeste. No último sábado, Harden já havia marcado 41 pontos na vitória por 126 a 121 sobre o rival, também em Houston, onde os mandantes souberam aproveitar o fator quadra por duas vezes depois de terem sido superados nos dois primeiros duelos em Oakland.

O quinto confronto desta série melhor de sete partidas entre as duas fortes equipes será realizado nesta quarta-feira, às 23h30 (de Brasília), na casa dos Warriors. E quem levar a melhor ficará a um triunfo da decisão do Oeste.

Decisivo nesta segunda-feira, Harden foi o cestinha deste quarto duelo e, além de apanhar 10 rebotes, distribuiu quatro assistências e deu dois tocos. Eric Gordon e PJ Tucker, respectivamente com 20 e 17 pontos, foram os outros principais destaques ofensivos dos Rockets, sendo que o último deles também contabilizou dois dígitos em dois fundamentos ao pegar dez rebotes.

Chris Paul, com 13 pontos, oito rebotes e cinco assistências, desempenhou um papel importante para a equipe de Houston, cuja força coletiva de sua atuação acabou ofuscando os desempenhos mais expressivos de dois astros dos Warriors: Kevin Durant, autor de 34 pontos, e Stephen Curry, que marcou 30 e deu oito assistências.

Curry, porém, exibiu desempenho instável e errou um arremesso crucial no fim do jogo, quando a sua equipe tinha a chance de empatar o duelo. No jogo 3 desta série, ele já havia decepcionado em uma noite infeliz na qual só converteu sete dos seus 23 arremessos, terminado com 17 pontos no sábado. Maior pontuador em arremessos de três pontos na história dos playoffs da NBA, o armador conseguiu encestar apenas quatro das 14 tentativas de longa distância nesta segunda-feira.

Já Harden acertou seis dos 17 arremessos de três pontos que arriscou, enquanto PJ Tucker também foi eficiência ao converter três de seis de tentativas de bolas de trás da linha que delimita este perímetro da quadra. Já o pivô brasileiro Nenê jogou por apenas quatro minutos, não fez nenhum ponto e contabilizou um rebote.

Pelo lado dos Warriors, Draymond Green ainda fez um "double-double" de 15 pontos e 10 rebotes, enquanto Klay Thompson colaborou com 11 pontos e sete rebotes, mas eles não impediram novo triunfo do rival.

BUCKS PERTO DA FINAL

Na outra partida realizada na noite de segunda-feira pelos playoffs da NBA, o Milwaukee Bucks ficou perto de garantir vaga na final da Conferência Leste ao vencer o Boston Celtics por 113 a 101, fora de casa.

Assim, a equipe abriu 3 a 1 sobre o adversário na série melhor de sete jogos entre as equipes e terá a chance de avançar à decisão nesta quarta-feira, quando atuará em seu ginásio, a partir das 21 horas (de Brasília), no quinto confronto desta semifinal.

O grego Giannis Antetokounmpo, com 39 pontos e 16 rebotes pelos Bucks, foi o grande nome deste duelo de segunda-feira e ajudou o seu time a se ver mais próximo de uma final que o time de Milwaukee não disputa na NBA desde 2001.

Pelo lado dos Celtics, Kyrie Irving foi o maior destaque, com 23 pontos, 10 assistências e seis rebotes. Jayson Tatum (17 pontos e 10 rebotes) e Marcus Morris (18 pontos e 14 rebotes) também anotaram dois dígitos em dois fundamentos para os mandantes, enquanto Al Horford fez outros 20 pontos, mas a boa atuação coletiva da equipe não foi suficiente para evitar o novo revés diante dos Bucks.

Os playoffs da NBA seguem com mais dois jogos nesta terça-feira. No primeiro deles, às 21 horas (de Brasília), o Toronto Raptors tenta aproveitar o fator casa para superar o Philadelphia 76ers e abrir 3 a 2 na semifinal da Conferência Leste. Em seguida, às 23h30, Denver Nuggets tem o mesmo objetivo como mandante contra o Portland Trail Blazers na semifinal do Oeste, pois esta série também está empatada em 2 a 2.