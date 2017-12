Harden arrasa e Rockets fatura 9ª vitória seguida na NBA

James Harden teve mais uma noite inspirada neste sábado. Com nada menos que 48 pontos, o ala-armador liderou o Houston Rockets na busca pela nona vitória consecutiva na temporada regular da NBA. O novo triunfo veio sobre o Portland Trail Blazers por 124 a 117, fora de casa.

A atuação de Harden foi determinante para a forte reação dos visitantes no último quarto da partida. O Rockets chegou a estar com desvantagem de 14 pontos. O astro do time ainda contribuiu com oito rebotes. Mas não esteve só. Chris Paul anotou 24 pontos, enquanto Trevor Ariza registrou 13.

Pelo lado do Trail Blazers, o destaque foi Damian Lillard, que chegou a mirar o posto de cestinha da partida. Ele anotou 35 pontos, mostrando precisão nas cestas de três pontos. Foram nove acertos neste fundamento. C.J. McCollum marcou 28 pontos e Al-Farouq Aminu anotou 15, somente com cestas de três.

O desempenho consistente de Harden e companhia levaram o Rockets à 12ª vitória nos últimos 13 jogos. O time vem sendo a sensação do momento na NBA, dono da melhor campanha até agora, com 20 vitórias e apenas quatro derrotas, deixando para trás o Boston Celtics (22/5).

Mas James Harden não foi o único a brilhar individualmente na rodada deste sábado. Em Cleveland, LeBron James teve mais uma noite daquelas ao cravar um "triple-double" de 30 pontos, 13 rebotes e 13 assistências. Foi seu terceiro "triple-double" na temporada e o 58º na carreira.

Os demais jogadores do Cavaliers tiveram atuação regular na vitória do Cavaliers sobre o Philadelphia 76ers por 105 a 98, em casa. O trio formado por Jeff Green, Kyle Korver e Dwyane Wade registrou 13 pontos cada. Jae Crowder contribuiu com 12. Pelo Sixers, Covington e J.J. Redick anotaram 19 pontos cada.

Com o resultado, os atuais vice-campeões da NBA seguem na perseguição ao líder Celtics, que não entrou em quadra neste sábado. O Cavaliers ocupa o segundo posto na Conferência Leste, com 19 triunfos e oito derrotas. Já o time da Filadélfia é o oitavo colocado, com 13 vitórias e 12 derrotas.

Confira os resultados da noite deste sábado:

Los Angeles Clippers 113 x 112 Washington Wizards

Brooklyn Nets 89 x 101 Miami Heat

Charlotte Hornets 99 x 110 Los Angeles Lakers

Atlanta Hawks 117 x 110 Orlando Magic

Cleveland Cavaliers 105 x 98 Philadelphia 76ers

Chicago Bulls 104 x 102 New York Knicks

Milwaukee Bucks 117 x 100 Utah Jazz

Memphis Grizzlies 101 x 102 Oklahoma City Thunder

Phoenix Suns 101 x 104 San Antonio Spurs

Portland Trail Blazers 117 x 124 Houston Rockets

Acompanhe os jogos deste domingo:

Sacramento Kings x Toronto Raptors

Detroit Tigres x Boston Celtics

Indiana Pacers x Denver Nuggets

Minnesota Timberwolves x Dallas Mavericks

New Orleans Pelicans x Philadelphia 76ers

New York Knicks x Atlanta Hawks