Hamsik e Mertens brilham, e Napoli faz 7 a 1 no Bologna pelo Italiano

O Napoli atropelou o Bologna com uma goleada por 7 a 1, neste sábado, fora de casa, em partida válida pela 23.ª rodada do Campeonato Italiano, e manteve viva a esperança de alcançar a líder Juventus na ponta da tabela. Hamsik e Mertens brilharam, e cada um anotou três gols na partida.

Apesar de ter assumido a segunda colocação e encurtado a desvantagem para apenas três pontos, o Napoli ainda precisa de ver a Juventus tropeçar três vezes para assumir a ponta. Enquanto a equipe napolitana soma 48 pontos, o time de Turim tem 51 e dois jogos a menos. Já o Bologna ocupa a 13.ª posição, com 27 pontos.

A chuva de gols do Napoli começou logo aos quatro minutos de bola rolando, quando Jose Maria Callejon cruzou da direita e Marek Hamsik apareceu na segunda trave para mandar um peixinho para as redes. Dois minutos depois, Piotr Zielinski lançou Lorenzo Insigne, que bateu na saída do goleiro Antonio Mirante.

Aos 26, o Bologna teve a chance de descontar em cobrança de pênalti, mas Mattia Destro chutou mal e viu o goleiro Pepe Reina cair para fazer a defesa no meio do gol. No minuto seguinte, Jose Maria Callejón foi expulso por tentar chutar um adversário e deixou o Napoli com um a menos.

Mesmo em desvantagem numérica, o Napoli seguiu atacando em velocidade e conseguiu cavar uma expulsão para o outro lado aos 32. Mertens recebeu lançamento e foi derrubado por Adam Masina na entrada da área. Apesar de não ser o último homem, o lateral do Bologna levou o cartão vermelho direto.

Com dez contra dez, o Napoli voltou a transformar a superioridade técnica em gols. Aos 33 minutos, o belga Dries Mertens cobrou falta com perfeição e fez 3 a 0. Torosidis descontou para o Bologna, aos 36, de cabeça. Mas Mertens recebeu de Zielinski, driblou o goleiro e fechou o primeiro tempo com 4 a 1 no marcador.

Já no segundo tempo, aos 25, Hamsik invadiu a área e bateu no ângulo esquerdo para marcar o quinto. Quatro minutos mais tarde, o eslovaco cortou para o meio e fez mais um belo gol, em chute de fora da área. Já no minuto final, Mertens entrou driblando com facilidade e mandou cruzado, no canto direito, para selar o 7 a 1.

Agora o Napoli vai embalado para receber o Genoa, na próxima sexta-feira, na sequência do Campeonato Italiano. Já o Bologna entra em campo na quarta, contra o Milan, novamente em casa.

