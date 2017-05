Hamilton supera Vettel e crava 3ª pole do ano no GP da Espanha

Esboçando reação após ser superado nas últimas duas etapas, o inglês Lewis Hamilton cravou a pole position do GP da Espanha de Fórmula 1, neste sábado. O piloto da Mercedes deixou para trás o alemão Sebastian Vettel, atual líder do campeonato, para largar na frente pela terceira vez na temporada. O finlandês Valtteri Bottas, vencedor da última corrida, largará em 3º. E o brasileiro Felipe Massa sairá do nono posto no circuito de Montmeló.

Ao cravar o melhor tempo do treino classificatório, Hamilton chegou a sua 64ª pole da carreira, ficando a apenas uma de alcançar o seu ídolo Ayrton Senna. O brasileiro, com 65, só está atrás do alemão Michael Schumacher, dono de 68 poles.

Hamilton superou Vettel por pouco neste sábado. Ele anotou 1min19s149 ainda no começo do Q3, última sessão do treino, e deixou a pista, na torcida contra os rivais. Nos instantes finais, o alemão se aproximou, mas não passou do 1min19s200. Bottas, que enfrentou problemas em sua Mercedes no terceiro treino livre, veio logo atrás, com 1min19s373.

No entanto, o grande destaque da classificação foi Fernando Alonso. Diante de sua torcida, o piloto espanhol não apenas passou do Q1 pela primeira vez na temporada como também passou pelo Q2 e chegou ao Q3, que define a briga pela pole position e pelas primeiras posições no grid.

Exibindo uma performance inesperada com sua limitada McLaren, o piloto da casa cravou o sétimo melhor tempo, empolgando a torcida local. Foi, de longe, o melhor resultado da equipe na temporada até agora.

O TREINO - Primeira sessão do treino classificatório, o Q1 foi marcado por um duelo particular entre Hamilton e Raikkonen, justamente o líder dos treinos livres de sexta e o mais rápido da última sessão livre, realizada na manhã deste sábado. O inglês levou a melhor. Vettel foi o terceiro mais veloz, sendo seguido por Bottas.

Massa avançou ao Q2 em situação pouco confortável, apenas com o 14º tempo - somente os 15 primeiros passam para a fase seguinte da disputa. O canadense Lance Stroll, seu companheiro na Williams, registrou o antepenúltimo tempo e não passou do Q1. A surpresa da sessão foi a última colocação do russo Daniil Kvyat, da Toro Rosso.

Fernando Alonso também surpreendeu ao passar do Q1 pela primeira vez na temporada. O espanhol não se contentou com o feito e foi além. Ele avançou ao Q3 com o décimo tempo, no limite, e levantou a torcida nas arquibancadas do circuito catalão. Massa, desta vez, foi um pouco melhor e registrou a oitava marca no Q2, que classifica os dez primeiros. Hamilton novamente liderou a sessão, com Vettel, Bottas e Raikkonen logo atrás.

No decisivo Q3, Hamilton não demorou para cravar o melhor tempo de toda a sessão nos primeiros minutos. Raikkonen logo se aproximou na tabela de tempos. Porém, foi Vettel quem, de fato, ficou perto de superar o inglês. Se não conseguiu, pelo menos criou expectativa quanto à largada deste domingo.

Massa, que projetava largar em 7º lugar, precisou se contentar com a nona posição. Acabou ficando atrás de Alonso e do mexicano Sergio Pérez, da Force India. Mas, em comparação ao companheiro de equipe, foi mais de um segundo mais veloz na classificação.

O GP da Espanha, quinta etapa da temporada 2017 da Fórmula 1, tem largada marcada para as 9 horas deste domingo (horário de Brasília), no circuito de Montmeló, nos arredores de Barcelona.

Confira o grid de largada para o GP da Espanha de F-1:

1º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min19s149

2º - Sebastian Vettel (ALE/Ferrari), 1min19s200

3º - Valtteri Bottas (FIN/Mercedes), 1min19s373

4º - Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari), 1min19s439

5º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min19s706

6º - Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull), 1min20s175

7º - Fernando Alonso (ESP/McLaren), 1min21s048

8º - Sergio Pérez (MEX/Force India), 1min21s070

9º - Felipe Massa (BRA/Williams), 1min21s232

10º - Esteban Ocon (FRA/Force India), 1min21s272

--------------------------------------------------

11º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min21s329

12º - Carlos Sainz Jr (ESP/Toro Rosso), 1min21s371

13º - Nico Hülkenberg (ALE/Renault), 1min21s397

14º - Romain Grosjean (FRA/Haas), 1min21s517

15º - Pascal Wehrlein (ALE/Sauber), 1min21s803

--------------------------------------------------

16º - Marcus Ericsson (SUE/Sauber), 1min22s332

17º - Jolyon Palmer (ING/Renault), 1min22s401

18º - Lance Stroll (CAN/Williams), 1min22s411

19º - Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren), 1min22s532

20º - Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso), 1min22s746

