Hamilton se mostra surpreso com problema de Vettel e destaca evolução da Mercedes

O inglês Lewis Hamilton se mostrou surpreso com os problemas enfrentados pelo alemão Sebastian Vettel, que largará em último lugar no grid do GP da Malásia de Fórmula 1. O piloto da Mercedes, no entanto, também agradeceu sua equipe pelo excelente trabalho que lhe garantiu a 70ª pole position da carreira.

"Não tínhamos ideia do que poderia acontecer hoje (sábado). Sinto pelo que aconteceu com o Sebastian porque ele estava muito, muito rápido durante os treinos livres. Mas de alguma maneira conseguimos reverter isso. Os engenheiros fizeram um grande trabalho ontem, o carro ficou ótimo e me surpreendi com o resultado no classificatório", comentou.

No treino livre de sexta-feira, Vettel liderou e Hamilton ficou apenas na sexta colocação. No entanto, neste sábado, o piloto alemão da Ferrari enfrentou um problema com a potência do motor, precisou fazer ajustes e não conseguiu sequer dar uma volta rápida. Foi eliminado no Q1 na última colocação.

A principal ameaça para Hamilton no Grande Prêmio deste domingo deve ser o finlandês Kimi Haikkonen, que largará em segundo lugar. O atual líder da competição, no entanto, também demonstrou preocupação com os carros da Red Bull, que aparecem na terceira e na quarta posições, respectivamente, com o holandês Max Verstappen e o australiano Daniel Ricciardo.

"Teremos uma batalha dura na corrida. A Red Bull me preocupa particularmente porque eles estão com ótimo ritmo nas longas retas desse circuito. Espero que nosso carro siga na direção certa para a corrida, mas vamos ver. Estou animado por ver as arquibancadas cheias durante os treinos e espero que esteja ainda mais cheio amanhã (domingo)", comentou.

O GP da Malásia acontece neste domingo e tem largada prevista para as 4 horas (de Brasília). Hamilton lidera o Mundial de Pilotos com 263 pontos e Vettel aparece na segunda colocação com 235.

Veja Também

Comentários