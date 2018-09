Hamilton revela alívio por vitória no extenuante GP de Cingapura: 'Muito cansado'

Cansado após o fim do GP de Cingapura de Fórmula 1, disputado neste domingo, Lewis Hamilton se disse aliviado pela vitória. De acordo com o piloto da Mercedes, líder do Mundial de Pilotos com 281 pontos, a corrida no circuito de Marina Bay o deixou exausto.

"Estou muito cansado. Essa foi uma corrida dura. Foi uma longa corrida. Senti como se fosse a mais longa da minha vida. Estou feliz por ter acabado. Que dia! Que fim de semana!", comemorou o britânico após a prova. Pole position, Hamilton liderou o GP de Cingapura durante todas as 61 voltas.

Hamilton só foi ameaçado quando foi obrigado a diminuir o ritmo por causa de Romain Grosjean. O francês da Haas ignorou bandeiras azuis, agitadas para retardatários abrirem passagem para os líderes, porque tentava ultrapassar Sergey Sirotkin, da Williams. Max Verstappen, da Red Bull, encostou no britânico, mas não conseguiu a ultrapassagem.

"Acho que eu tive azar com o tráfego. Esses caras estavam se movimentando muito, estava difícil de seguir. Max deu um pouco de sorte em termos local do traçado em que isso ocorreu. Meu coração foi parar na minha boca por um minuto. Depois de passar por eles, consegui pisar no acelerador e abrir vantagem", comentou o tetracampeão do mundo.

Hamilton disse que não esperava um domínio tão grande em Cingapura, uma vez que Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen, da Ferrari, dominaram os treinos livres. "Eles nos deram trabalho nesse fim de semana. Não sei ao certo em que momento o ritmo deles desapareceu. Não vim à essa etapa pensando em somar dez pontos a mais do que Vettel, mas estou muito feliz por causa disso", comentou.

Em terceiro lugar na corrida, Vettel agora tem 241 pontos na classificação do campeonato, com apenas seis corridas restantes no calendário. "Minha abordagem está funcionando muito bem, por isso não vejo o porquê de mudar. Só penso em tentar melhorar. Com o passar do tempo durante o ano, aprender mais e mais sobre o carro", pregou Hamilton.