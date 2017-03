Hamilton lidera dobradinha da Mercedes no primeiro treino livre na Austrália

Ao menos no primeiro treino livre da temporada 2017 da Fórmula 1, a Mercedes conseguiu manter o domínio que impôs nos três campeonatos anteriores da categoria máxima do automobilismo mundial. Afinal, o inglês Lewis Hamilton e o finlandês Valtteri Bottas fizeram uma dobradinha na atividade inicial do fim de semana do GP da Austrália, no circuito de Melbourne.

Assim, a principal novidade no início do campeonato foi o aumento na velocidade dos carros, algo que já havia sido visto nos testes coletivos da pré-temporada, realizados no circuito de Barcelona. E o mais veloz dos 20 pilotos do grid foi Hamilton, que marcou o tempo de 1min24s220 na sua melhor volta na sessão inicial na Austrália.

Seu novo companheiro de equipe - o alemão Nico Rosberg decidiu se aposentar depois de faturar o título do Mundial de Pilotos de 2016 -, o finlandês Valtteri Bottas, que trocou a Williams pela Mercedes, registrou a segunda melhor marca, com 1min24s803.

Após apresentar desempenho discreto na pré-temporada, a Red Bull exibiu competitividade maior do que a imaginada. O australiano Daniel Ricciardo foi o último piloto a fazer uma volta em menos de 1min25, com 1min24s806, tempo suficiente para deixá-lo em terceiro lugar. Logo atrás veio seu companheiro de equipe, o holandês Max Verstappen.

Apontada como principal candidata a romper a hegemonia da Mercedes, a Ferrari esteve longe de brilhar no primeiro treino livre para o GP da Austrália. O finlandês Kimi Raikkonen garantiu o quinto lugar, enquanto o alemão Sebastian Vettel fechou a atividade na sexta colocação.

O brasileiro Felipe Massa, que havia se aposentado da Fórmula 1 ao fim do último campeonato, mas fez o seu retorno diante da ida de Bottas para a Mercedes, teve desempenho consistente e garantiu o sétimo lugar, com 1min26s142. Assim, ele ficou seis posições à frente do novato canadense Lance Stroll, o outro piloto da Williams.

O francês Romain Grosjean, da Haas, fechou o primeiro treino livre para o GP da Austrália em oitavo lugar, seguido do alemão Nico Hulkenberg, da Renault, e do mexicano Sergio Pérez, da Force India, que completaram, em ordem, as dez primeira posições. Já o espanhol Fernando Alonso teve dificuldades com a sua McLaren e terminou a sessão em um modesto 14º lugar.

Os pilotos voltam a acelerar no circuito de Melbourne às 2 horas (de Brasília), quando será realizado o segundo treino livre para o GP da Austrália. A sessão de classificação está agendada para as 3 horas de sábado. Já a primeira prova da temporada 2017 da Fórmula 1 tem largada prevista para as 2 horas do próximo domingo.

