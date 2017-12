Hamilton e Mercedes são coroados em evento de premiação da FIA

Lewis Hamilton e Toto Wolff recebem as taças de campeões - Foto: FIA

O inglês Lewis Hamilton e a equipe Mercedes foram coroados campeões da Fórmula 1 na noite desta sexta-feira, em evento de gala da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), no Palácio de Versailles, em Paris. Hamilton levantou o troféu por ter sido tetracampeão do Mundial de Pilotos enquanto sua equipe foi coroada pelo quatro título seguido no Mundial de Construtores.

"Foi um ano incrível. Espero fazer no próximo ano uma temporada ainda melhor para todos vocês. Tenho certeza de que vou dar o meu melhor", afirmou Hamilton, na cerimônia. A Mercedes recebeu o troféu pelas mãos do chefe de equipe, Toto Wolff.

Parceiro de Hamilton na equipe, o finlandês Valtteri Bottas também subiu ao palco para receber o troféu de terceiro colocado no Mundial. A segunda posição ficou com o alemão Sebastian Vettel, também presente no evento.

Mesmo sendo apenas o sexto colocado do Mundial deste ano, o holandês Max Verstappen também subiu ao palco. Ele recebeu o prêmio de "Personalidade do Ano". Outro premiado foi o monegasco Charles Leclerc, campeão da Fórmula 2, com o prêmio de "Estreante do Ano". Em 2018, ele será um dos titulares da Sauber na F-1.

O Brasil também esteve presente no evento de gala. Lucas di Grassi recebeu o troféu no palco pela conquista da temporada 2016/2017 da Fórmula E, a categoria de carros elétricos da FIA.

Max Verstappen recebeu Prêmio Personalidade do Ano (Foto: FIA)

Outra presença marcante foi a do britânico Billy Monger. O jovem de apenas 18 anos sofreu grave acidente neste ano durante prova da Fórmula 4 e acabou tendo as duas pernas amputadas. Ele subiu ao palco com duas próteses para ser homenageado pelo presidente da FIA, Jean Todt.

Numa votação popular, o australiano Daniel Ricciardo foi eleito o dono da melhor ultrapassagem da temporada da F-1. Aconteceu no GP do Azerbaijão, em Baku, quando o piloto da Red Bull passou dois rivais ao mesmo tempo. Havia dez finalistas para este prêmio decidido pelos internautas.