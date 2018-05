Hamilton destaca volta da 'sinergia' com o carro após vitória na Espanha

O tranquilo triunfo no GP da Espanha de Fórmula 1, neste domingo, foi muito festejado pelo britânico Lewis Hamilton. E não apenas pelo resultado. Depois de dominar o final de semana e ganhar com facilidade, o atual campeão afirmou que voltou a se sentir bem com a Mercedes.

"Eu não poderia ter feito nada sem esse time incrível. Hoje (domingo) eu senti uma sinergia com o carro, algo que não havia sentido ainda neste ano", pontuou o líder da temporada. "Estou realmente feliz. Disse que queria vir aqui e ganhar da maneira que ganhei. Quando cruzei a linha, fiquei feliz por ter feito o que planejei."

Hamilton afirmou ainda que a sinergia com o carro pôde ser observada durante todo o final de semana. "Estamos no caminho correto. O time fez um trabalho excepcional", assegurou. Não diria ainda que foi a perfeita sinergia, mas quase."

Embora entusiasmado com a segunda vitória consecutiva, Hamilton foi cauteloso ao falar sobre a próxima etapa, o GP de Mônaco. "Vamos para lá confiantes, mas temos ainda uma longa montanha a escalar e muito trabalho para fazer. É importante continuarmos trabalhando forte."

Segundo colocado na corrida, resultado que garantiu a dobradinha da Mercedes no pódio, o finlandês Valtteri Bottas também enalteceu o momento da equipe. "Claro que gostaria de lutar pela vitória, mas, para o time, foi uma ótima corrida. Tivemos um bom carro e o time foi perfeito na estratégia. Nunca acreditei que pudéssemos fazer uma parada, mas conseguimos, então estou feliz."