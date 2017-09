Hamilton crava a 70ª pole da carreira e Vettel largará em último na Malásia

O inglês Lewis Hamilton dominou o treino classificatório para o GP da Malásia neste sábado e cravou a oitava pole position na temporada, a de número 70 dele na Fórmula 1. Para melhorar a vida do atual líder do campeonato, o alemão Sebastian Vettel, principal concorrente ao título, teve problemas no motor e largará em último.

O piloto da Ferrari precisou trocar uma unidade de potência antes do início do treino e sequer conseguiu dar uma volta rápida. Foi eliminado no Q1 e sairá na 20ª posição do grid de largada. Enquanto isso, Hamilton demonstrou que se sente à vontade em Sepang e fez a quinta pole dele no circuito com uma volta em 1m30s076.

O finlandês Kimi Raikkonen salvou a Ferrari e garantiu a segunda colocação, 0s045 atrás de Hamilton. O holandês Max Verstappen, da Red Bull, largará em terceiro, seguido pelo companheiro de equipe, o australiano Daniel Ricciardo.

A outra Mercedes, do finlandês Valtteri Bottas, conseguiu apenas o quinto melhor tempo. O francês Esteban Ocon, da Force India, surpreendeu com o sexto lugar, à frente da McLaren de Stoffel Vandoorne. O alemão Nico Hülkenberg, da Renault, cravou o oitavo lugar, com o mexicano Sergio Pérez, da Force India, em nono, e o espanhol Fernando Alonso, da McLaren, fechou o Top 10.

O brasileiro Felipe Massa fez um ótimo início de treino e terminou o Q1 na quinta colocação. No entanto, na etapa seguinte não conseguiu repetir o bom desempenho e foi superado por Alonso nos instantes finais. Neste domingo, largará em 11º.

O TREINO - Hamilton foi o mais rápido no Q1, enquanto Vettel foi para a pista e não conseguiu dar uma volta rápida. Pelo rádio, reclamou de problemas no turbo e voltou ao box. A Ferrari não conseguiu solucionar o problema a tempo e ele foi eliminado.

No Q2, Bottas foi o mais rápido e Raikkonen terminou em segundo. Massa caiu nos segundos finais. A parte final do treino foi dominada desde o início por Hamilton ao cravar 1m30s076 logo no começo. Raikkonen tentou superá-lo, mas ficou 0s045 atrás.

O GP da Malásia acontece neste domingo e tem largada prevista para as 4 horas (de Brasília). Hamilton lidera o Mundial de Pilotos com 263 pontos e Vettel aparece na segunda colocação com 235.

Confira o grid de largada do GP da Malásia:

1º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min30s076

2º - Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari), 1min30s121

3º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min30s541

4º - Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull), 1min30s595

5º - Valtteri Bottas (FIN/Mercedes), 1min30s758

6º - Esteban Ocon (FRA/Force India), 1min31s478

7º - Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren), 1min31s582

8º - Nico Hülkenberg (ALE/Renault), 1min31s607

9º - Sergio Perez (MEX/Force India), 1min31s658

10º - Fernando Alonso (ESP/McLaren), 1min31s704

- - - - - - - - - -

11º - Felipe Massa (BRA/Williams), 1min32s034

12º - Jolyon Palmer (ING/Renault), 1min32s100

13º - Lance Stroll (CAN/Williams), 1min32s307

14º - Carlos Sainz Jr (ESP/Toro Rosso), 1min32s402

15º - Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso), 1min32s558

- - - - - - - - - -

16º - Romain Grosjean (FRA/Haas), 1min33s308

17º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min33s434

18º - Pascal Wehrlen (ALE/Sauber), 1min33s483

19º - Marcus Ericsson (SUE/Sauber), 1min33s970

20º - Sebastian Vettel (ALE/Ferrari), sem tempo

