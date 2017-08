Halep vence americana na estreia no Torneio de Washington

A tenista romena Simona Halep confirmou o favoritismo na estreia no Torneio de Washington, nos Estados Unidos, nesta terça-feira. Principal candidata ao título, a cabeça de chave número 1 derrotou a local Sloane Stephens por 2 sets a 0, com direito a um "pneu": 7/6 (7/3) e 6/0.

Na segunda rodada, que equivale às oitavas de final, Halep vai encarar a colombiana Mariana Duque-Mariño, que eliminou na segunda-feira a local Shelby Rogers por 2 a 0. Se avançar na chave, Halep poderá cruzar nas quartas de final com a porto-riquenha Monica Puig.

Em sua estreia na chave, nesta terça, a campeã olímpica despachou outra tenista da casa, Louisa Chirico por duplo 6/4. Na sequência, ela vai enfrentar a russa Ekaterina Makarova. Sétima cabeça de chave, a tenista da Rússia bateu a local Jamie Loeb por 7/6 (7/4) e 6/3.

Atual número dois do mundo, Halep tenta em Washington buscar mais um título para se aproximar da número 1, a checa Karolina Pliskova. A líder do ranking não entra em quadra nesta semana. No momento, cerca de 1000 pontos separam as duas tenistas no circuito.

