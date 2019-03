Halep supera chinesa, vai à semi em Miami e fica a um triunfo da ponta do ranking

A romena Simona Halep manteve a perseguição à liderança do ranking da WTA ao avançar às semifinais do Torneio de Miami, nesta quarta-feira. Cabeça de chave número 2, ela confirmou o favoritismo nas quartas diante da chinesa Qiang Wang ao fazer 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5, em 1h37min de jogo.

Atual número 3, Halep recuperará a ponta do ranking se for à final em Miami. Desde a queda precoce da atual líder, a japonesa Naomi Osaka, ela brigava pela posição com a alemã Angelique Kerber e a checa Petra Kvitova. Mas, com as eliminações das rivais, depende apenas de mais um triunfo para ser a número 1.

Nesta quarta-feira, Halep precisou suar para derrotar a chinesa. Em dia muito inconstante no saque, ela chegou a ter o serviço quebrado em cinco oportunidades, mas soube crescer nos momentos decisivos de cada set para eliminar a 18.ª cabeça de chave do torneio.

A situação chegou a ficar bastante complicada para Halep na segunda parcial, em que teve 5 a 1 de desvantagem. Mas a romena mostrou por que é uma das grandes tenistas da atualidade ao vencer seis games seguidos e impedir que a disputa fosse para o desempate.

Agora, Halep espera para conhecer sua adversária nas semifinais em Miami. Ela vai encarar a vencedora do confronto entre as checas Karolina Pliskova, quinta cabeça de chave, e Marketa Vondrousova, número 59 do ranking.