Halep e Wozniacki vencem fácil na estreia no Masters da WTA

O segundo dia de disputa do Masters da WTA, torneio que reúne as oito melhores tenistas da temporada em Cingapura, registrou vitórias fáceis da romena Simona Halep e da dinamarquesa Caroline Wozniacki em confrontos válidos pela primeira rodada do Grupo Vermelho e definidos em dois sets.

Jogando a sua primeira partida desde que assumiu a liderança do ranking da WTA, Halep derrotou a francesa Caroline Garcia, a número 8 do mundo, por 6/4 e 6/2, em 1 hora e 27 minutos. Essa foi a sua terceira vitória em quatro duelos com a tenista da França.

"Este é o primeiro torneio em que chego como número 1 do mundo e estou realmente feliz por vencer o primeiro jogo. Isso diminui a pressão", afirmou a primeira tenista da Romênia a liderar o ranking da WTA.

Halep só perdeu o seu saque uma vez na partida, no sexto game do primeiro set, tendo salvado cinco break points. Além disso, a finalista de Roland Garros deste ano conseguiu quatro quebras de serviço.

No outro jogo do dia em Cingapura, Wozniacki, a número 6 do mundo, precisou de apenas 58 minutos para massacrar a ucraniana Elina Svitolina, a quarta colocada no ranking, por 6/2 e 6/0. Curiosamente, os outros três confrontos entre elas haviam sido vencidos pela tenista da Ucrânia, sendo dois deles nesta temporada.

O Masters da WTA é disputado em chaves na primeira fase, por isso as derrotas desta segunda não eliminam Svitolina e Garcia. Porém, Halep e Wozniacki largaram na frente pelas duas vagas do Grupo Vermelho nas semifinais.

Na terça-feira, vão ser disputados os jogos da segunda rodada do Grupo Branco: Venus Williams x Jelena Ostapenko e Garbiñe Muguruza x Karolina Pliskova. A espanhola e a checa venceram na estreia.