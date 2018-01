Halep e Kerber avançam às quartas de final do Aberto da Austrália

Agora, para superar os desempenhos anteriores, precisará superar uma tenista da República Checa: Karolina Pliskova ou Barbora Strycova - Foto: ZetaBoard

A romena Simona Halep parece ter deixado as recentes participações decepcionantes no Aberto da Austrália para trás. Nesta segunda-feira, com uma atuação consistente, a número 1 do mundo avançou às quartas de final em Melbourne ao derrotar a japonesa Naomi Osaka, a 72ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em 1 hora e 12 minutos.

Ainda em busca do seu primeiro título de Grand Slam da carreira, Halep havia parado na primeira rodada do Aberto da Austrália em 2016 e em 2017. E agora já igualou as suas melhores campanhas no evento, em 2014 e 2015, quando parou nas quartas de final. Agora, para superar os desempenhos anteriores, precisará superar uma tenista da República Checa: Karolina Pliskova ou Barbora Strycova.

O tranquilo triunfo sobre Osaka foi conquistado após Halep sofrer na rodadas anterior em Melbourne, quando precisou de 3 horas e 45 minuros para superar a norte-americana Lauren Davis, que chegou a ter três match points.

Em grande fase na temporada, a alemã Angelique Kerber conquistou a 13ª vitória seguida em jogos de simples em 2018, o que inclui a sua participação na Copa Hopman e a conquista do título do Torneio de Sydney, para avançar às quartas de final do Aberto da Austrália, evento em que foi campeã em 2016.

De virada, Kerber, a número 16 do mundo, superou a taiwanesa Su-Wei Hsieh, a 88ª colocada no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/5 e 6/2, em 2 horas e 11 minutos. Ainda que tenha sido eliminada, a asiática, de 32 anos, deixa Melbourne com a sua melhor campanha em um dos eventos do Grand Slam, o que incluiu vitórias sobre a espanhola Garbiñe Muguruza e a polonesa Agnieszka Radwanska.

Já Kerber vai enfrentar nas quarta de final a norte-americana Madison Keys. A número 20 do mundo e finalista do US Open avançou nesta segunda-feira ao derrotar a francesa Caroline Garcia, a oitava colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em 1 hora e 10 minutos.