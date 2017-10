Halep avança com abandono de rival e enfrentará Sharapova nas oitavas em Pequim

Principal cabeça de chave em ação no Torneio de Pequim depois da surpreendente eliminação da espanhola Garbiñe Muguruza na estreia, Simona Halep assegurou classificação às oitavas de final da competição de nível Premier na China nesta terça-feira. A tenista romena avançou ao contar com o abandono da eslovaca Magdalena Rybarikova, por motivo de lesão, quando vencia o segundo set por 2 a 1.

A atual vice-líder do ranking mundial já havia vencido a parcial inicial por 6/1 e depois viu sua adversária desistir após o término do terceiro game do segundo set. Assim, ela se credenciou para travar um interessante duelo contra a russa Maria Sharapova, que em outro confronto do dia derrotou a sua compatriota Ekaterina Makarova por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 4/6 e 6/1.

Com o triunfo neste duelo válido pela segunda rodada em Pequim, Halep também manteve a chance de terminar a semana na liderança do ranking mundial. Para isso, porém, ela precisa ficar com o título da competição chinesa. O mesmo vale para a checa Karolina Pliskova, atual quarta colocada da WTA, que nesta terça também avançou às oitavas de final ao derrotar a alemã Andrea Petkovic por duplo 6/4.

A próxima adversária de Pliskova em Pequim será a romena Sorana Cirstea, que nesta terça derrotou Christina McHale por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/0.

Outra tenista que tem chances de terminar a semana como nova número 1 do mundo é a ucraniana Elina Svitolina, hoje terceira do ranking, que enfrenta a australiana

Ashleigh Barty nesta quarta-feira em outro duelo que valerá vaga nas oitavas.

OUTRAS FAVORITAS AVANÇAM - Outras duas cabeças de chave que asseguraram classificação às oitavas de final nesta terça-feira foram a polonesa Agnieszka Radwanska e a checa Petra Kvitova, respectivas 11ª e 12ª pré-classificadas. Radwanska avançou ao passar pela chinesa Shuai Zhang por duplo 7/5, enquanto Kvitova eliminou a norte-americana Varvara Lepchenko por duplo 6/4.

Assim, Radwanska se credenciou para encarar na próxima fase a russa Daria Kasatkina, que em outro duelo do dia derrotou a espanhola Lara Arruabarrena Vecino por 6/4 e 7/5. Já a próxima rival de Kvitova será a dinamarquesa Caroline Wozniacki, quinta cabeça de chave, que avançou às oitavas de final na última segunda-feira.

Surpreendente algoz de Muguruza na estreia em Pequim, a checa Barbora Strycova também se garantiu nas oitavas ao bater a alemã Julia Goerges por 6/4 e 6/2. E a sua próxima adversária também já está definida. Trata-se da australiana Daria Gavrilova, que contou com o abandono da norte-americana CoCo Vandeweghe, 14ª pré-classificada, quando vencia o segundo set por 2/0, após ter liquidado a primeira parcial em 6/3.

Outra tenista que passou às oitavas de final nesta terça-feira foi a russa Elena Vesnina, que superou a chinesa Yingying Duan, com facilidade, por 6/3 e 6/2.

