Haas surpreende e se torna 1ª equipe a apresentar carro para 2018 na Fórmula 1

O primeiro carro da Fórmula 1 para a temporada 2018 foi conhecido nesta quinta-feira. A Haas, que não havia anunciado uma data para apresentar o carro que utilizará no próximo campeonato, apresentou o VF-18 em suas redes sociais e também através de um comunicado oficial.

A Haas descreveu o carro como uma evolução do que utilizou na temporada 2017. Porém, há mudanças relevantes, o que inclui a ausência da "barbatana de tubarão" e a presença do Halo, a nova proteção adotada para o cockpit, apontada pelos seus dirigentes como principal novidade.

"A maior parte da evolução do carro foi a adição do halo", disse Guenther Steiner, diretor da equipe. "Levou um pouco de estudo pelos aerodinâmicos, mas os designers tiveram que trabalhar duro para modificar o chassi para que o halo pudesse sobreviver aos pesos obrigatórios. O peso total mínimo do carro aumentou por causa do halo, e há um centro de gravidade mais alto simplesmente por causa da posição da halo. Mas, todos estão no mesmo barco", acrescentou.

A Haas fechou a temporada 2017 da Fórmula 1 em oitavo lugar no Mundial de Construtores, com 47 pontos somados. E a equipe garante ter trabalho na resolução de problemas do carro do ano passado para conseguir resultados ainda melhores em 2018. A equipe mantém a Ferrari como sua parceira técnica e revelou inspiração no time italiano para ter êxito.

"Eliminamos muitas das variáveis onde sabíamos que estávamos fracos e sabíamos onde precisávamos nos concentrar. Precisamos ter condições de ir para a maioria das corridas e colocar o carro na pista e ser rápido. Concentramo-nos no que será necessário para que os carros sejam consistentes e para fechar essa distância dos melhores carros", afirmou Gene Haas, chefe e fundador da equipe norte-americana.

O VF-18, que mantém as cores cinza, vermelho e preto de 2017, será visto pela primeira vez na pista em 26 de fevereiro, quando serão abertos os testes coletivos da pré-temporada no circuito de Barcelona. O campeonato começará em 25 de março, em Melbourne, com o GP da Austrália. Os pilotos titulares da Haas vão ser o francês Romain Grosjean e o dinamarquês Kevin Magnussen.