Haas renova com Grosjean e Magnussen e repete dupla na temporada 2019

A Haas vai ter a mesma dupla de pilotos para a temporada 2019 da Fórmula 1. Nesta sexta-feira, dia em que se iniciaram as atividades do GP da Rússia, a equipe norte-americana anunciou que o francês Romain Grosjean e o dinamarquês Kevin Magnussen renovaram seus contratos até o fim do próximo ano.

"Manter os dois pilotos foi uma decisão muito fácil", disse Guenther Steiner, diretor da equipe norte-americana. "São pilotos experientes, que estão fazendo um bom trabalho nesta temporada", elogiou.

A Haas está em quinto na classificação do Mundial de Construtores, com 76 pontos, 15 atrás da Renault. A equipe norte-americana vem em ascensão na sua terceira temporada na Fórmula 1, sendo que Grosjean esteve presente em todas elas, indo agora para a sua quarta.

"É impressionante ver o que essa equipe conseguiu em tão pouco tempo, e para alguém que está aqui desde o começo, eu me orgulho muito do tempo, do esforço e do sacrifício que todos nós fizemos. A Haas é muita competitiva", afirmou o piloto francês, contente por sua ligação com a Haas.

Já Magnussen está na equipe norte-americana desde 2017 e destacou o trabalho que vem sendo desenvolvido. "Nós acreditamos uns nos outros e é por isso que já alcançamos tanto", comentou o dinamarquês.

A melhor atuação da Haas no ano foi no GP da Áustria, quando Grosjean terminou em quarto lugar e Magnussen ficou em quinto. Na classificação do Mundial de Pilotos, o dinamarquês, de 25 anos, ocupa o nono lugar, com 49 pontos. O francês, de 32 anos, é o 14º colocado, com 27 pontos.

O anúncio da Haas de renovar os contratos de Grosjean e Magnussen deixa apenas três equipes sem ter definido a dupla de pilotos para o próximo campeonato: Force India, Toro Rosso e Williams. Depois do GP da Rússia, neste domingo, a Fórmula 1 ainda terá mais cinco etapas para o fim da temporada: Japão, Estados Unidos, México, Brasil a Abu Dabi.