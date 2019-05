'Há um contrato com São Paulo até 2020', dizem organizadores do GP Brasil de F1

A Interpub, empresa responsável pela realização do GP Brasil de Fórmula 1, divulgou nota oficial nesta quarta-feira afirmando que existe um contrato vigente para a realização da etapa da categoria com a cidade de São Paulo até 2020. O posicionamento foi divulgado após a afirmação do presidente Jair Bolsonaro indicando que a corrida passará a ser realizada no Rio de Janeiro a partir do ano que vem, após a construção de um novo autódromo em Deodoro, na zona oeste da cidade.

"Há um contrato vigente para a realização do GP Brasil de Fórmula 1com a cidade de São Paulo até 2020. E ambas as partes (Fórmula 1 e Prefeitura Municipal) continuam honrando seus compromissos", disse trecho da nota oficial.

O acordo em vigor entre Interlagos e a Fórmula 1 foi assinado em 2014. Como contrapartida pelo contrato, o autódromo recebeu nos últimos anos recursos federais de R$ 160 milhões para reformar e ampliar o paddock, uma antiga exigência das equipes. Na última renovação, uma das cláusulas previa a possível renovação do vínculo por mais cinco anos.

A nota divulgada pela Interpub também revela que já foram iniciadas as renegociações para realização do Grande Prêmio do Brasil a partir de 2021. "Em relação ao futuro do GP, a partir de 2021, estamos em fase de renegociação. Quanto ao autódromo, Interlagos é o único circuito da América do Sul 'Nivel 1', segundo a denominação oficial da FIA, apto à receber corridas de F1".

O GP Brasil de Fórmula 1 foi realizado no Rio de Janeiro nos anos 1980 no antigo autódromo de Jacarepaguá, demolido para dar lugar ao Parque Olímpico para os Jogos de 2016 no Rio de Janeiro. São Paulo recebe a corrida anualmente no autódromo de Interlagos desde 1990.