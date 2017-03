Guy Peixoto supera Amarildo Rosa em eleição e é o novo presidente da CBB

Guy Peixoto é o novo presidente da Confederação Brasileira de Basquete (CBB). O ex-jogador de 55 anos, da chapa 'Transparência', derrotou o presidente da Federação do Paraná, Amarildo Rosa, 52, da chapa 'Bola na Cesta, Brasil!', na eleição desta sexta-feira, no auditório do Comitê Olímpico do Brasil (COB), no Rio. O empresário do ramo de logística venceu por 17 votos a 9, será o sucessor de Carlos Nunes e ficará no cargo até março de 2021.

Durante o pleito, que foi comandado pelo presidente da Federação do Acre, Atevaldo Santana, Amarildo tentou uma última cartada ao pedir impugnação da candidatura do rival, mas o pedido de sua advogada, Renata Araújo, que alegou débito trabalhista, foi negado.

Guy assumirá uma entidade que acumula dívida de pelo menos R$ 17 milhões. Suspensa pela Federação Internacional de Basquete (Fiba), a CBB está sem receber o repasse dos recursos do COB e do Ministério do Esporte e, com isso, tem atrasado salários, não tem pago vale-refeição nem depositado o FGTS dos funcionários.

Apoiado por ex-jogadores importantes como Marcel, Amaury Passos, Wlamir Marques e Marquinhos Abdalla, Guy pretende colocar em prática um plano emergencial de 100 dias, segundo explicou em entrevista à reportagem do Estado. "É um conjunto de ações emergenciais que julgamos essenciais para o nosso início de trabalho", afirmou.

O primeiro passo é negociar com a Fiba o fim da suspensão, que, por enquanto, vale até maio. Ele viaja na próxima semana à Suíça para tratar do assunto. Foi justamente o impasse para criação de uma força-tarefa proposta pela entidade internacional que fez Guy, então azarão, derrotar Amarildo.

Depois de uma reunião em fevereiro, em Zurique, apenas Guy não aceitou assinar o termo de compromisso exigido pela Fiba que, em termos gerais, iria diminuir o poder das federações. Amarildo, COB, Ministério do Esporte e Liga Nacional de Basquete concordaram.

Veja Também

Comentários