Guto Ferreira divulga relacionados no Inter e prevê jogo difícil contra Brasil-RS

O técnico Guto Ferreira divulgou neste domingo os jogadores relacionados no Internacional para o duelo contra o Brasil, de Pelotas (RS), nesta segunda-feira, às 20 horas, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela abertura da 29.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

As principais novidades são os retornos do zagueiro argentino Víctor Cuesta e do centroavante William Pottker, que estavam suspensos. Já Rodrigo Dourado, com uma lesão muscular, deve permanecer como desfalque por aproximadamente três semanas.

Seu provável substituto será o volante Charles, titular no treino coletivo realizado no último sábado. O Internacional, assim, deve entrar em campo com: Danilo Fernandes; Cláudio Winck, Danilo Silva, Víctor Cuesta e Uendel; Charles, Edenílson e D'Alessandro; William Pottker, Leandro Damião e Eduardo Sasha.

Preocupado com a derrota sofrida na última rodada para o Paraná por 1 a 0, em Curitiba, Guto Ferreira elogiou o adversário desta segunda-feira e cobrou foco do elenco. "Existe uma gana e uma vontade muito de grande de reverter o resultado negativo que tivemos contra o Paraná na última rodada. Sabemos que jogar contra o Brasil-RS sempre é muito difícil, mas estamos muito focados", avaliou o treinador. Com 54 pontos, a equipe lidera a Série B.

Confira os jogadores relacionados no Internacional:

Goleiros - Danilo Fernandes e Marcelo Lomba

Laterais - Alemão, Claudio Winck, Iago e Uendel

Zagueiros - Víctor Cuesta, Danilo Silva, Léo Ortiz e Thales

Volantes - Charles, Edenílson, Valdemir e Jeferson

Meias - Camilo e D'Alessandro

Atacantes - Carlos, Leandro Damião, Nico López, Roberson, Eduardo Sasha e William Pottker

