Guto Ferreira admite nervosismo do Inter, mas vê empate como bom resultado

O técnico Guto Ferreira admitiu que faltou tranquilidade para o Internacional vencer o CRB na sexta-feira. A equipe colorada ficou no empate sem gols e deixou o estádio do Beira-Rio sob vaias dos torcedores.

Ao mesmo tempo não viu a igualdade em casa como um resultado ruim. Isso porque o Inter lidera a Série B com 62 pontos, quatro à frente do Ceará, o segundo colocado, e sete a mais do que o Oeste, o quinto colocado, e primeiro time fora do grupo do acesso.

"Precisamos equilibrar o mental da equipe para lutar a cada jogo. Não foi o que a gente buscava, mas somar nesse momento foi importante", analisou. Na opinião de Guto Ferreira, a retranca dos adversários tem dificultado a vida de seu time.

"Mais do que nunca, o que tem predominado, é equipes jogando defensivamente, em contra-ataque. Todo mundo joga no erro. E o Inter, por jogar em casa e ser equipe grande, busca furar retrancas e acaba se expondo. Contra o Ceará foi assim, agora se repetiu. Vamos ter que controlar o emocional e buscar. Temos cinco rodadas", completou.

O Internacional volta a campo nesta segunda-feira, às 20 horas, quando visitará o Luverdense, no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. Faltam cinco rodadas para o término da competição e Gut prefere não falar em contas. "Espero que na próxima partida consigamos um gol cedo e realizar um grande jogo", finalizou.