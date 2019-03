Gustavo volta a treinar com bola e deve reforçar o Corinthians contra Ituano

O centroavante Gustavo foi a principal novidade na reapresentação do Corinthians nesta segunda-feira, no CT Joaquim Grava, em São Paulo. O jogador fez o primeiro treinamento com bola desde que se machucou há pouco mais de duas semanas durante o empate contra o São Bento por 2 a 2, em Sorocaba (SP), pelo Campeonato Paulista.

A expectativa é que ele volte a ser relacionado pelo técnico Fábio Carille para a partida contra o Ituano, quarta-feira, em Itu (SP), a última pela fase de classificação do Paulistão. Artilheiro do time na temporada com sete gols, Gustavo desfalcou a equipe nos últimos três jogos.

O argentino Mauro Boselli o substituiu, mas passou em branco nos três duelos. Gustavo voltou a correr no gramado na última sexta-feira, mas só se juntou ao restante do elenco no treino com bola nesta segunda. Ele participou normalmente da atividade ao lado dos reservas, enquanto que os titulares ficaram na academia.

A má notícia para Carille nesta segunda-feira foi a perda do lateral-direito Fagner. Convocado para a seleção brasileira, o jogador desfalcará o Corinthians nas próximas três partidas - ficará de fora contra o Ituano e nos jogos de ida e volta das quartas de final contra a Ferroviária.

"Fico feliz de poder retornar à seleção brasileira. Quero agradecer à minha família e meus companheiros porque sem o apoio deles no dia a dia não seria possível estar retornando", comentou Fagner nas redes sociais.