Gustavo Henrique e Vitor Bueno são inscritos pelo Santos no Paulistão

Às vésperas de entrar em campo para enfrentar a Ferroviária pela sexta rodada do Campeonato Paulista, em partida marcada para o próximo sábado em Araraquara, o Santos adicionou novos nomes na sua lista de inscritos para a competição: o zagueiro Gustavo Henrique e o meia-atacante Vitor Bueno.

Ambos devem ser aproveitados por Jair Ventura nesse compromisso. Desde a sua chegada ao clube, o técnico adotou o expediente de não divulgar a lista de relacionados para os compromissos, mas o próprio Vitor Bueno indicou que viajará para Araraquara ao "vazar" publicação nas redes sociais com o seu nome entre os jogadores convocados para o compromisso.

Vitor Bueno e Gustavo Henrique vêm de longa inatividade por causa de lesões, mas vêm treinando no Santos nos últimos dias. O meia-atacante não atua dede 1º de julho de 2017 por causa de uma lesão no joelho direito. Já o problema do zagueiro é no joelho esquerdo, sendo que o seu último jogo em 2017, quando só disputou duas partidas, foi em 10 de setembro.

Diante da Ferroviária, ambos vão ficar no banco de reservas, sendo que o retorno de Gustavo Henrique é ainda mais importante para o Santos, pois Jair tem poucas opções para a zaga neste momento - além de David Braz, apenas os jovens Robson Bambu e Matheus Guedes.

Para o duelo com a Ferroviária, o Santos perdeu nesta quinta-feira o centroavante Rodrigão, com um incômodo no músculo posterior da coxa esquerda. Ele se junta a outros oito desfalques: o atacante Copete e o volante Alison estão suspensos, o lateral Victor Ferraz se recupera de luxação no ombro, o zagueiro Lucas Veríssimo ainda tem um edema na coxa e o atacante Bruno Henrique segue com problema na retina. Além disso, os reservas Luís Felipe, Cleber e Yuri estão lesionados.

Além de incluir Gustavo Henrique e Vitor Bueno, o Santos também inscreveu mais um jogador na sua lista de jogadores da base para o Paulistão: o meia Gabriel Calabres, um dos destaques do time de juniores que disputou em janeiro a Copa São Paulo.

Confira a lista principal de inscritos do Santos para o Paulistão:

Goleiros: Vanderlei, Vladimir e João Paulo.

Laterais: Victor Ferraz, Daniel Guedes, Romário e Caju.

Zagueiros: David Braz, Lucas Veríssimo, Luiz Felipe, Cleber Reis e Gustavo Henrique.

Meio-campo: Alison, Vecchio, Jean Mota, Leo Cittadini, Matheus Jesus, Renato, Yuri e Vitor Bueno.

Atacantes: Rodrigão, Bruno Henrique, Copete, Eduardo Sasha e Gabriel.

Confira a lista de jogadores da base:

Lateral: Emerson.

Zagueiros: Robson Bambu e Matheus Guedes.

Meio-campo: Lucas Lourenço, Victor Yan e Gabriel Calabres.

Atacantes: Arthur Gomes, Yuri Alberto e Rodrygo.