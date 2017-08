Gündogan volta após oito meses, mas City perde amistoso para 'filial' espanhola

Mesmo com a temporada inglesa já iniciada, o Manchester City entrou em campo nesta terça-feira para mais um amistoso de preparação. Diante do Girona, na Espanha, contou com a volta do alemão Ilkay Gündogan após oito meses, mas acabou caindo diante de sua "filial" espanhola por 1 a 0, com gol de Cristian Portu.

Gündogan esteve em campo por apenas 20 minutos, aproximadamente, mas foi o suficiente para comemorar. Afinal, o jogador de 26 anos estava sem atuar desde dezembro do ano passado, quando sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado do joelho direito, que o obrigou a ser submetido a cirurgia.

Mas nem a entrada do volante, que vinha sendo titular da seleção alemã antes de se contundir, foi suficiente para dar a vitória ao City diante do caçula da primeira divisão espanhola. O Girona, aliás, tem parte de suas ações sob controle do City Football Group (CFG), grupo que controla justamente o clube inglês.

Por esta ligação, o City cedeu alguns jogadores para o Girona para esta temporada. Entre eles, o volante brasileiro Douglas, recém-contratado junto ao Vasco, e o atacante colombiano Marlos Moreno, destaque do Atlético Nacional no ano passado e que atuou na última temporada europeia cedido ao Deportivo La Coruña.

Nesta terça, tanto Moreno quanto Douglas começaram no banco e entraram em campo na etapa final. Pelo City, o lateral-direito Danilo foi titular, enquanto Gabriel Jesus entrou em campo somente aos 25 minutos do segundo tempo e não conseguiu mudar o placar.

Com a vitória, o Girona entrará embalado na disputa do Campeonato Espanhol, pelo qual estreia diante do Atlético de Madrid neste sábado, em casa. Já o City volta a campo na segunda-feira que vem, quando recebe o Everton pela segunda rodada do Inglês.

