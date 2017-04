Guilherme fica fora mais uma vez e Corinthians divulga relacionados para clássico

O Corinthians realizou neste sábado o último treinamento antes da partida contra o São Paulo, neste domingo, às 19 horas, no estádio do Morumbi, na capital paulista, pela semifinal do Campeonato Paulista. Após a atividade, o técnico Fábio Carille divulgou a lista dos 23 relacionados para a partida tendo como destaque o retorno do atacante turco Kazim e a ausência de Guilherme.

Será o terceiro jogo seguido que Guilherme não fica nem mesmo no banco de reservas. Contra o Internacional, ele foi liberado da partida para poder acompanhar o nascimento de seu filho. Neste sábado, ele treinou normalmente, mas não será utilizado pelo treinador, mesmo com a ausência de Giovanni Augusto, que passará por cirurgia no tornozelo.

Já Kazim está recuperado de uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito e ficará como opção no banco de reservas. Neste sábado, o meia Rodriguinho não treinou por causa de uma forte gripe, mas não deverá ser problema para a partida.

Sem Rodriguinho, Fábio Carille aproveitou para fazer testes na equipe. Neste sábado, ele escalou o time titular deste domingo com Pedrinho no lugar do meia. Depois, testou Léo Jabá, Marquinhos Gabriel e Clayton nos lugares de Pedrinho, Romero e Jô, respectivamente.

O Corinthians vai encarar o São Paulo com Cássio; Fagner, Pablo, Balbuena e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Rodriguinho, Jadson e Romero; Jô.

Confira a lista dos 23 relacionados do Corinthians:

Goleiros - Cássio e Walter

Laterais - Fagner, Léo Príncipe e Guilherme Arana

Zagueiros - Balbuena, Pablo e Pedro Henrique

Volantes - Gabriel, Maycon, Camacho, Fellipe Bastos, Paulo Roberto e Marciel

Meias - Rodriguinho, Jadson, Pedrinho e Marquinhos Gabriel

Atacantes - Jô, Romero, Kazim, Léo Jabá e Clayton

