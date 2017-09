Guilherme Arana treina no gramado e deve reforçar o Corinthians em clássico

O lateral-esquerdo Guilherme Arana realizou nesta terça-feira o primeiro treinamento no gramado do CT Joaquim Grava após a lesão na coxa direita e aumentou a chance de reforçar o Corinthians no clássico contra o Santos, domingo, às 16h, na Vila Belmiro, em rodada do Brasileirão.

O retorno do jogador aos treinamentos acabou sendo surpreendente, pois a previsão inicial era que ele ficasse fora entre quatro e seis semanas, mas parece recuperado em apenas 17 dias. O aproveitamento dele no clássico dependerá de seu recondicionamento físico.

Ainda sem ter a total certeza se terá ou não Arana para o clássico, o técnico Fábio Carille comandou um treino tático em que deu a entender que, caso não tenha o titular em condições de iniciar a partida, Marciel será o escolhido para atuar na lateral-esquerda.

O time ensaiado por Carille foi Walter; Léo Príncipe, Pedro Henrique, Pablo e Marciel; Camacho, Maycon, Jadson, Rodriguinho e Clayson; Jô.

Do time titular, não participaram do treinamento o goleiro Cássio e o lateral-direito Fagner, ambos na seleção brasileira que enfrenta a Colômbia nesta terça-feira. Balbuena e Romero estão com a seleção paraguaia para encarar o Uruguai, e Gabriel ficou fazendo trabalho especial por causa de dores musculares, mas, por enquanto, não preocupa para o jogo de domingo.

