Guerrero treina no Flamengo e Rômulo tem confirmada torção no joelho direito

O Flamengo não teve tempo para folgar e treinou nesta segunda-feira, no dia seguinte à vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense pelo jogo de ida da final do Campeonato Carioca. O time rubro-negro iniciou a preparação para o duelo contra a Universidad Católica, do Chile, nesta quarta-feira, às 21h45, no estádio do Maracanã, no Rio, pela Copa Libertadores.

A boa notícia é que o atacante peruano Guerrero participou normalmente do trabalho regenerativo com os outros titulares e não será problema para a partida. O centroavante havia deixado o Fla-Flu reclamando de cãibras e havia o receio de ter sofrido algum problema muscular, que foi descartado pelos médicos.

Em compensação, o volante Rômulo teve confirmada uma torção do joelho direito e ainda não sabe se vai se recuperar a tempo do duelo contra os chilenos. O jogador foi substituído no clássico do último domingo e deixou o campo com muitas dores na região.

O técnico Zé Ricardo realizou também um treino técnico e um coletivo em campo reduzido, que contou com as participações do argentino Darío Conca e do meia Ederson. O meia Diego seguiu o processo de recuperação da cirurgia no joelho direito e deu voltas ao redor do gramado.

O Flamengo está na segunda colocação do Grupo 4 com seis pontos. A Universidad Católica ocupa o terceiro com 5. O líder da chave é o Atlético Paranaense, que tem sete e também nesta quarta-feira receberá o San Lorenzo, da Argentina, lanterna com quatro.

