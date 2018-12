Guardiola se rende ao futebol do Liverpool: 'É o melhor do mundo no momento'

O técnico do Manchester City, Josep Guardiola, se rendeu ao futebol do Liverpool neste domingo. As duas equipes se enfrentam na quinta-feira, dia 3 de janeiro, em um confronto com ares de decisão no Etihad Stadium, pela 21ª rodada do Campeonato Inglês.

Para o técnico espanhol, o time de Jürgen Klopp é o melhor do mundo neste momento. "O Liverpool é o melhor time da Europa ou do mundo neste momento. Está em sua melhor forma", admitiu o treinador, após a vitória do Manchester City sobre o Southampton por 3 a 1, neste domingo.

O Liverpool está invicto no Campeonato Inglês - 17 vitórias e três empates -, soma 54 pontos e tem sete de vantagem para o Manchester City, atualmente o vice-líder.

Apesar dos elogios, Guardiola não vê sua equipe fora da briga pelo título. O Manchester City se recuperou da sequência de duas derrotas neste domingo ao voltar a vencer, fora de casa.

"Há quem diga que estamos fora desta luta por termos perdido dois dos últimos jogos. Outros dizem que somos candidatos se ganharmos do Liverpool. A única certeza é que ainda faltam muitos jogos para o fim do campeonato", afirmou. Guardiola acrescentou que o jogo de quinta-feira será "uma final" para o Manchester.