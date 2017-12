Guardiola prevê que Gabriel Jesus ficará fora do City por 'um ou dois meses'

A lesão sofrida por Gabriel Jesus no empate do Manchester City por 0 a 0 com o Crystal Palace, neste domingo, pela 21ª rodada do Campeonato Inglês, não foi tão grave quanto se imaginava. Ao menos foi essa a previsão do técnico Pep Guardiola após o compromisso, apontando que o brasileiro só deve perder os primeiros compromissos de 2018.

"Gabriel Jesus está machucado, ele estará fora talvez por um ou dois meses", afirmou o treinador do Manchester City, apontando que o atacante deverá ter condições de voltar a ser aproveitado até março no clube.

Escalado como titular do Manchester City no seu último jogo no ano, Gabriel Jesus ficou muito pouco tempo em campo. Aos dez minutos do primeiro tempo, o atacante dominou a bola e caiu no campo ao tentar girar o corpo para se desvencilhar do adversário.

O brasileiro ainda permaneceu em campo por alguns minutos, mas depois deixou o gramado chorando, o que aumentou a preocupação com a possibilidade de se tratar de uma grave lesão, o que Guardiola descartou. O time também perdeu, por lesão, o belga Kevin de Bruyne, mas ainda não está claro qual é a extensão do seu problema.

O empate com o Crystal Palace, em Londres, encerrou uma série de 18 vitórias do Manchester City no Campeonato Inglês, situação minimizada por Guardiola, que garante só estar pensando no duelo com o Watford, em casa, na próxima terça-feira. "Nós temos que ter foco. Quando vencemos, temos que focar no próximo. Quando não vencemos, temos que focar no próximo", concluiu o treinador espanhol.